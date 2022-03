Komisja Europejska poinformowała w piątek, że zatwierdziła polską pomoc w wysokości 95 mln euro na rozbudowę zakładu LG Chem, produkującego baterie do pojazdów elektrycznych.

Komisja Europejska uznała, że pomoc w wysokości 95 mln euro na rzecz LG Chem Group (LG Chem) jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Pomoc inwestycyjna zostanie przeznaczona na wsparcie rozbudowy zakładu w województwie dolnośląskim, zajmującego się produkcją baterii do pojazdów elektrycznych.

Przyczyni się - jak podała KE - do rozwoju województwa dolnośląskiego, przy zachowaniu konkurencji.

Cytowana w komunikacie wiceprzewodnicząca wykonawcza KE odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager powiedziała, że szczegółowe postępowanie wyjaśniające potwierdziło, że wsparcie publiczne wysokości 95 mln euro, którego Polska udzieliła na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu LG Chem w zakresie baterii litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych, jest zgodne z zasadami pomocy państwa.



"Przyczyni się bowiem, bez nadmiernego zakłócania konkurencji, do tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego w regionie znajdującym się w niekorzystnym położeniu" - dodała.



LG Chem Ltd. jest południowokoreańskim przedsiębiorstwem chemicznym, działającym w Polsce za pośrednictwem spółki zależnej - LG Energy Solution Wrocław. W 201 r. LG Chem podjęło decyzję o zainwestowaniu ponad 1 mld euro w istniejący już zakład woj. dolnośląskim, aby rozwinąć swoje zdolności produkcyjne w zakresie baterii litowo-jonowych oraz modułów i zestawów baterii do pojazdów elektrycznych. Oczekuje się, że corocznie nowy zakład wyprodukuje baterie dla ponad 295 tys. pojazdów elektrycznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG").



W lipcu 2019 r. Polska powiadomiła Komisję o planach wsparcia tej rozbudowy kwotą 95 mln euro. W sierpniu 2020 r. Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające, aby ocenić, czy takie wsparcie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi pomocy regionalnej na lata 2014-2020.



"Potwierdzono, że przekazana pomoc była ograniczona do minimum niezbędnego, by zachęcić LG Chem do realizacji inwestycji w Polsce. Nie przekroczyła bowiem kwoty niezbędnej, by wyrównać rentowność projektu w Polsce do jej poziomu w państwie trzecim" - napisano w komunikacie.