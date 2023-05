A. Moskwa o projekcie jądrowym: w czwartek wstępna umowa z Westinghousem i Bechtelem

W czwartek będzie podpisana wstępna umowa z Westinghousem i Bechtelem; to znany tandem, który buduje elektrownie; wierzymy, że to dodatkowa gwarancja sukcesu elektrowni atomowej w Polsce - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Z udziałem m.in. minister Anny Moskwy, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezinskiego w czwartek podczas uroczystości ma być podpisana umowa określająca główne zasady współpracy między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) a konsorcjum Westinghouse i Bechtel.

Bardzo ważny krok w atomowym projekcie Polski

"Dzisiaj o godz. 13 wydarzy się bardzo ważny krok, który dodatkowo nam zaawansuje projekt" - powiedziała w czwartek minister Moskwa. Jak dodała, będzie podpisana wstępna umowa z konsorcjum Westinghouse oraz Bechtelem. "Chcemy już teraz, żeby dołączył wykonawca" - wskazała.

Zdaniem szefowej klimatu, jeżeli wykonawca jest na wczesnym etapie, uczestniczy w projektowaniu, w pracach przedinżynieryjnych, w inżynieryjnych, to potem obniża to ryzyko jakichkolwiek opóźnień i dodatkowych uzgodnień. "I to jest przy każdej budowie znany wątek, ale przy tak dużym projekcie, przy tak wrażliwym na te elementy projektowania, jest to coś, co myślę, że pozwoli nam pozostać w harmonogramie i wyprodukować energię pierwszą w 2033 r. To jest znany tandem Westinghouse z Bechtel. W takim modelu te dwie firmy budują elektrownie, stąd też wierzymy, że jest to dodatkowa gwarancja tego sukcesu" - powiedziała minister Moskwa.

Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce powstanie na Pomorzu

Dla pierwszej lokalizacji pod elektrownię jądrową rząd wybrał technologię Westinghouse (AP1000). Zgodnie z wnioskiem o decyzję środowiskową w lokalizacji na Pomorzu miałyby powstać trzy reaktory AP1000.

W ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, jako inwestor i przyszły operator ubiega się o decyzję środowiskową dla lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu nad Bałtykiem. Badania tego miejsca, oraz alternatywnej lokalizacji Żarnowiec trwały formalnie od 2013 r., a w praktyce od 2017 r., i pozwoliły na sporządzenie raportów środowiskowych dla obu tych miejsc i skierowania w marcu 2022 r. wniosku o decyzję środowiskową dla Lubiatowa-Kopalina, dla trzech reaktorów AP-1000 firmy Westinghouse.

W połowie kwietnia Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska informowała, że w czasie konsultacji transgranicznych Polska udzieliła Niemcom wszelkich wyjaśnień w sprawie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w województwie pomorskim.

Konsultacje transgraniczne prowadzone są w oparciu o akt prawa międzynarodowego - konwencję z Espoo - i stanowią część postępowania, którego celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe w województwie pomorskim. Do wyników postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w tym uwag i wniosków zgłoszonych przez państwa biorące udział w postępowaniu, GDOŚ odniesie się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wówczas informowano, konsultacje merytoryczne o charakterze transgranicznym pomyślnie zakończono z sześcioma państwami - Czechami, Estonią, Finlandią, Holandią, Łotwą i Węgrami.