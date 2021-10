Adam Gawęda: nie tylko Polacy obawiają się rosnących cen prądu

Do roku 2049 mamy odejść w Polsce od wydobycia węgla kamiennego energetycznego. Nie wiadomo jednak, jak zastąpić to paliwo w naszym miksie energetycznym. - Proces transformacji energetycznej powinien być stabilny i zapewniać ciągłość dostaw energii do każdego odbiorcy - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Adam Gawęda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych.