Adam Guibourgé-Czetwertyński: docelowo miks energetyczny oparty na atomie i OZE

Transformacja to proces, który zajmie nam parę dekad. Docelowo chcemy zbudować system energetyczny, który będzie w stanie dostarczać prąd w sposób bezpieczny. Będzie się musiał on opierać na źródłach, które są zeroemisyjne i bezpieczne także pod kątem dostaw. I to jest atom i energia odnawialna - stwierdził wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński, podczas EEC Online.

- Od początku mówimy, że jako Polska jesteśmy zobowiązani w Porozumieniu Paryskim do osiągnięcia neutralności klimatycznej w II połowie tego wieku. Dążymy do tego celu i każde redukcje, które wydarzą się w Polsce, będą kontrybuować do redukcji i osiągnięcia celu na poziomie unijnym - wskazał.- Polska też przyłoży się do realizacji wspólnego unijnego wysiłku, ale jednocześnie podkreślamy, że biorąc pod uwagę nasz punkt startowy, różnice w naszym miksie energetycznym, w strukturze naszego PKB i poziomie zasobności naszego społeczeństwa, nie można oczekiwać, że te zmiany nastąpią w Polsce tak szybko, jak w innych państwach członkowskich i potrzebować będziemy trochę więcej czasu do osiągnięcia tej neutralności - dodał Adam Guibourgé-Czetwertyński.Komentując kwestie dotyczące zmian w miksie energetycznym Polski Adam Guibourgé-Czetwertyński podkreślił, że odejście od węgla nie jest celem samym w sobie.- To, co jest dla nas istotne, to budowa systemu energetycznego, który zapewni bezpieczne dostawy prądu dla Polaków, dla wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce i tym samym zapewni warunki do dobrego funkcjonowania kraju, społeczeństwa, do rozwoju polskich firm. To budowa systemu, który będzie odporny na zmianę instrumentów regulacyjnych, ale też na zmiany geopolityczne, które mają wpływ na ceny i dostępność różnych surowców – wyjaśniał wiceminister klimatu.Podkreślił, że Polska powinna mieć system energetyczny, który „ docelowo będzie w stanie dostarczyć pewny, bezemisyjny prąd o rozsądnym koszcie dla gospodarki".- Za dziesięć lat będziemy jeszcze w okresie transformacji i rola węgla w naszym miksie będzie nadal bardzo istotna. Transformacja to proces, który zajmie nam parę dekad. Docelowo chcemy zbudować system energetyczny, który będzie w stanie dostarczać prąd w sposób bezpieczny. I on będzie się musiał opierać na źródłach, które są zeroemisyjne i bezpieczne także pod kątem dostaw. I to jest atom i energia odnawialna - stwierdził Adam Guibourgé-Czetwertyński.Mówiąc o roli gazu ziemnego, także w kontekście sygnałów o odchodzeniu na szczeblu europejskim także od tego paliwa, wiceminister klimatu zaznaczył, że będzie ono istotne w okresie przejściowym, pozwalając m.in. redukować emisje gazów cieplarnianych.- Od kilku miesięcy rozmawiamy z naszymi partnerami w Unii i tłumaczymy, jaka jest rzeczywistość w Polsce: m.in., że jeżeli chcemy zmniejszyć emisje, szczególnie np. w sektorze ciepłownictwa, gdzie dzisiaj nie ma technologii pozwalającej w sposób bezemisyjny produkować ciepło dla całego systemu ciepłowniczego, gaz będzie miał istotną rolę do spełnienia w tym okresie przejściowym - wskazał.