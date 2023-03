Afryka Subsaharyjska zmaga się z poważnymi niedoborami prądu

Wzrost gospodarczy krajów Afryki Subsaharyjskiej jest poważnie zagrożony przez niedobory energii, które są odczuwalne nawet w największych gospodarkach na kontynencie jak Republika Południowej Afryki.

W RPA z powodu problemów z zasilaniem sieci dochodzi do przerw w dostawach prądu, które trwają nawet od 10 do 12 godzin dziennie.

Około 600 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do elektryczności, z czego 590 milionów żyje w Afryce Subsaharyjskiej.

Według szacunków Banku Światowego, aby osiągnąć powszechną elektryfikację w Afryce Subsaharyjskiej, potrzeba rocznie inwestycji o wartości prawie 20 miliardów dolarów. Ponadto potrzeba prawie 10 miliardów dolarów rocznie, aby zapewnić i utrzymać odpowiedni poziom sieci elektrycznych w Afryce Zachodniej i Środkowej.

