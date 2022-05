Afrykański kraj przygotowuje się na uranowy boom

Według Namibijskiego Stowarzyszenia Uranu w kraju eksplorowanych jest pięć obszarów górniczych zasobnych w uran. Jednak najlepsze czasy producentów radioaktywnego pierwiastka dopiero czekają, a Namibia się do nich przygotowuje.

Na razie tylko dwie z trzech kopalń uranu w Namibii produkują paliwo jądrowe – Rossing Uranium Mine i Husab Uranium – obie kontrolowane przez chińskich inwestorów. Australijska firma Paladin Energy Ltd planuje wznowić produkcję komercyjną w swojej kopalni Langer Heinrich do 2024 roku.

Problemem była na razie opłacalność produkcji. Afrykańskie zakłady będą w pełni opłacalne, gdy cena funta uranu osiągnie poziom 65-70 dol. A to powinno już nastąpić wkrótce.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę nastąpił bowiem wzrost zainteresowania energetyką jądrową. Rządy wielu krajów starają się zmniejszyć swoją zależność od paliw kopalnych – w tym zwłaszcza gazu ziemnego i ropy naftowej. To spowodowało wzrost cen uranu, którego ceny wzrosły ponad trzykrotnie od minimów z 2016 r. do 63,75 dol. za funt w kwietniu. W budowie jest 57 bloków atomowych, co oznacza, że zapotrzebowanie na uran będzie rosło.

Pod względem posiadanych zasobów Namibia może być czołowym eksporterem uranu na świecie. Jednak z powodu trudnych warunków eksploatacji – wysokie temperatury i mała dostępność wody – na razie jest to utrudnione. Mimo to afrykański kraj nie zamierza rezygnować z tego bogactwa. Powstaje duży zakład odsalania wody morskiej, prowadzone są również prace nad zwiększeniem mocy miejscowych siłowni.

Wszystko to sprawia, że Namibia już za kilka lat może stać się liderem w produkcji uranu w Afryce.