Agencja Moody's podniosła perspektywę dla Energi

Agencja Moody's w opublikowanym komunikacie podała, że potwierdza długoterminowy rating Energi na poziomie Baa2. Równocześnie zmieniono perspektywę ze stabilnej na pozytywną.

Decyzja dotycząca ratingu jest bezpośrednim następstwem podniesienia ratingu Orlenu, który jest większościowym akcjonariuszem Energi.

27 września tego roku agencja podniosła rating Orlenu z Baa1 do poziomu A3 z perspektywą stabilną. Równocześnie podwyższony został rating z Baa1 do A3 dla ustanowionego przez spółkę programu emisji euroobligacji. To najwyższy poziom oceny wiarygodności spółki od chwili rozpoczęcia notowań na GPW w Warszawie.

Orlen, po ogłoszeniu wezwania na akcje Energi, jest obecnie posiadaczem pakietu 91 procent akcji tej spółki.