AHK Polska nagrodziła start-up zajmujący się recyklingiem śmigieł z wiatraków

Tegorocznym laureatem Polsko-Niemieckiej Nagrody Gospodarczej jest start-up zajmujący się recyklingiem metali i materiałów kompozytowych z wyeksploatowanych śmigieł turbin wiatrowych - poinformowała w środę Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska).

Zwycięska firma Anmet ze Szprotawy przy granicy polsko-niemieckiej zajmuje się odzyskiwaniem metali i materiałów kompozytowych, w szczególności wyeksploatowanych śmigieł turbin wiatrowych po demontażu, które do tej pory trudno było poddać recyklingowi.

"Anmet opracował technologię odzyskiwania włókien węglowych ze śmigieł turbin wiatrowych i pracuje nad nowymi materiałami i produktami wykonanymi z kompozytów pochodzących z recyklingu" - napisała Izba. Dodała, że wspólnie z niemieckim partnerem, firma uruchomiła projekt ponownego wykorzystania i recyklingu rynkowego śmigieł turbin wiatrowych, z których wykonywane są designerskie meble.

Polskie przedsiębiorstwo odebrało nagrodę 12 października 2021 r. podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Warszawie.



Czytaj też: Fotowoltaikę i wiatraki czekają ograniczenia. Nowe prawo przychodzi za późno

"Niemcy są dzisiaj naszym największym i jednym z najważniejszych partnerów handlowych. Z drugiej strony cieszy mnie również to, że coraz więcej polskich inwestorów działa na rynku niemieckim. Swoje siedziby ma tam już ponad 1800 naszych firm. To również dowód na to, że obchodząca w tym roku 25-lecie swojej działalności, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa znakomicie spełnia swoją rolę promotora współpracy gospodarczej między oboma krajami" - powiedział cytowany w informacji wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

"Recykling wyeksploatowanych śmigieł turbin wiatrowych jest mało zauważanym wyzwaniem transformacji energetycznej. Anmet jest przykładem tego, jak innowacyjna współpraca polsko-niemiecka i nowatorskie myślenie mogą zaoferować nowe odpowiedzi na palące pytania" - podkreślił cytowany w informacji prasowej prezes AHK Polska Markus Baltzer.

Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza przyznawana jest corocznie przez AHK; nagradza szczególne innowacje, sukcesy lub impulsy w polsko-niemieckim życiu gospodarczym. W tym roku zgłosiło się 31 firm, a pięć z nich zostało finalistami Gali AHK, ocenianymi na żywo przez jury i publiczność.