Akcje EC Będzin podrożały w tydzień o 137 proc. Mimo kłopotów

Jak zarobić 137,50 proc. w tydzień? To proste: wystarczyło tydzień temu kupić akcje Elektrociepłowni Będzin. Swoje udziały w spółce zwiększa największy akcjonariusz - Grupa Altum, mająca już 44,56 proc. akcji spółki.

Od kilku dni akcje EC Będzin szybko drożeją - tylko 7 czerwca rosną o 17,24 proc.

Spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Strata netto grupy w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 70,5 mln zł.

EC Będzin SA to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; jej siedziba znajduje się w Poznaniu. W skład grupy wchodzi EC Będzin sp. z o.o., czyli elektrociepłownia w Będzinie.

Od wielu miesięcy akcje Elektrociepłowni Będzin nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem giełdowych graczy; obroty i wahania kursu były niewielkie. Wiadomo, że firma miała spore kłopoty, raportowała duże straty finansowe. Ta sytuacja zmieniła się w ostatnich dniach.

Początek czerwca przyniósł znaczny wzrost obrotów akcji EC Będzin oraz znaczny wzrost cen. W ciągu ostatniego tygodnia kurs akcji spółki urósł o 101,39 proc.; tylko 6 czerwca akcje podrożały o 34,26 proc. Z kolei na początku sesji 7 czerwca akcje spółki rosną o 17,24 proc.

Największy akcjonariusz zwiększa swój stan posiadania. Co będzie dalej?

Spółka 6 czerwca poinformowała, że jej największy akcjonariusz - czyli Grupa Altum - systematycznie zwiększa swój stan posiadania. Z informacji podanej przez tę grupę wynika, że posiada ona obecnie 44,56 proc. udziału w kapitale zakładowym EC Będzin (wcześniej miała 43,0 proc.).

Do znaczących akcjonariuszy spółki należą także Waldemar Witkowski (przewodniczący rady nadzorczej, mający 17,3 proc. akcji), Krzysztof Kwiatkowski (prezes spółki, 14,1 proc.), spółka Autodirect G. Kwiatkowski (członek rady nadzorczej, 8,1 proc.) oraz Skarb Państwa (5,0 proc.). Pozostała część, czyli ok. 12 proc., należy do drobnych akcjonariuszy.

Prezes Grupy Altum (działa branży finansowej), Przemysław Bałdyga, jest członkiem rady nadzorczej EC Będzin.

Internetowi komentatorzy są podzieleni w ocenach dotyczących przyczyn wzrostów - pojawiają się nawet pogłoski o mającym pojawić się w EC Będzin zagranicznym inwestorze. Sprawa być może wyjaśni się do 28 czerwca 2023 r., na ten dzień bowiem zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

W pierwszym kwartale 2023 r. strata netto sięgnęła 70,5 mln zł

Jedno jest pewne: EC Będzin znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Przychody grupy Elektrociepłowni Będzin w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosły 106,3 mln zł, gdy w tym samym okresie roku 2022 były na poziomie 96,6 mln zł. Grupa zwiększyła stratę z działalności operacyjnej, która w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 50,9 mln zł, a w pierwszym kwartale 2023 r. - już 69,2 mln zł.

W pierwszym kwartale 2023 r. strata netto grupy EC Będzin sięgnęła 70,5 mln zł (w pierwszym kwartale 2022 r. strata netto sięgnęła 55,1 mln zł).

Grupa EC Będzin angażuje się w dwóch sektorach: energetycznym i finansowym, ale to ten pierwszy jest główną działalnością.

Ze względu na straty ponoszone w sektorze energetycznym zarząd podjął - jak to określono - drastyczne działania, mające na celu przywrócenie płynności w sektorze oraz zamierza realizować plan przejścia na alternatywne źródła paliwa do produkcji ciepła i energii elektrycznej, gdyż obecna sytuacja związana z polityką Unii Europejskiej w celu ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz spekulacyjny charakter rynku praw do emisji CO2 powodują, iż produkcja ze źródeł konwencjonalnych stała się nieopłacalna.

Strata netto w tym sektorze za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku wyniosła 68,8 mln zł, a w całym 2022 roku wyniosła 199,2 mln zł.

W ramach przejścia na alternatywne źródła do produkcji energii elektrycznej i ciepła spółka planuje budowę bloku ciepłowniczego na odpady komunalne. Ma mieć moc 23,7 MW i zużywać 100 tys. ton odpadów rocznie. EC Będzin pracuje nad zapewnieniem sobie dostaw paliwa do nowej instalacji, czyli odpadów komunalnych. Podpisano już listy intencyjne z firmami dostarczającymi odpady.

Bezprecedensowy wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2

Spółka podkreślała, że bezprecedensowy wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 i konieczność umorzenia 1 433 904 ton uprawnień do emisji EUA (European Union Allowance) za lata 2020-2022 stworzyły dla spółki zagrożenie związane z ryzykiem utraty płynności.

Przypomniano, że ceny certyfikatów EUA na koniec 2022 roku wzrosły o ponad 53 euro za 1 sztukę w stosunku do końca 2020 roku.

W komunikacie podkreślono, że zarząd EC Będzin - pomimo wystąpienia ujemnego kapitału własnego, niepewności i zagrożeń - uważa, że prawdopodobieństwo zrealizowania negatywnego dla spółki scenariusza wydarzeń jest niskie, dlatego przyjął, że kontynuacja działalności spółki jest możliwa.

Przyznano, że nie można wykluczyć scenariusza utraty płynności finansowej. Utrata płynności może stanowić przesłankę braku kontynuacji działalności spółki i jednocześnie wydanie nakazu działalności przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).