Akcje Polenergii najtańsze od kilku miesięcy. To efekt wcześniejszej zapowiedzi

Akcje Polenergii 23 lutego 2023 r. potaniały o 2,77 proc., co dało jej trzecie miejsce pod względem wielkości spadków na warszawskiej giełdzie tego dnia. Takie spadki to efekt zapowiedzi nowej emisji akcji o wartości ok. 500 - 750 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Akcje Polenergii 23 lutego 2023 r. potaniały o 2,77 proc., na zamknięciu sesji za jedną akcję spółki płacono 77,1 zł. To najniższy poziom od czerwca 2022 r.

Tego dnia akcje Polenergii zajęły trzecie miejsce pod względem wielkości spadków na warszawskiej GPW.

Zapowiedź nowej emisji akcji wywołała większe spadki

Takie spadki to efekt zapowiedzi nowej emisji akcji. Zarząd Polenergii 22 lutego 2023 r. podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji, w ramach której spółka planuje pozyskać wpływy w wysokości od 500 mln zł do 750 mln zł.

Oprócz tego, że nie znamy jeszcze dokładnej wartości emisji, nie znamy także ceny, po jakiej mają być emitowane nowe akcje. O tym wszystkim ma zadecydować Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które ma zostać wkrótce zwołane - nie znamy jeszcze jego terminu.

Wiadomo jednak, że od lipca 2022 r. akcje Polenergii znajdują się w trendzie spadkowym. W lipcu za jeden walor płaco 116,6 zł - co było historycznym rekordem notowań. Od tego czasu akcje spółki tanieją, w październiku 2022 r. spadły poniżej 100 zł za akcję. Od początku 2023 r. akcje Polenergii potaniały o 10,35 proc.

Miliony złotych na inwestycje w farmy wiatrowe i fotowoltaikę

To druga emisja akcji Polenergii w ostatnim okresie, poprzednia miała miejsce rok temu. Emisja nowych akcji ruszyła 31 stycznia 2022 r., zapisy trwały w lutym. Ze sprzedaży nie więcej niż 21 426 807 akcji spółka pozyskała ponad 1 mld zł.

Polenergia informuje, że celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych, w tym w zakresie farm wiatrowych, zarówno morskich oraz lądowych, farm fotowoltaicznych oraz projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności.

Obecnie największym udziałowcem Polenergii jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji, który jest pośrednio kontrolowany przez Dominikę Kulczyk.

Z kolei fundusz BIF IV Europe Holdings posiada 31,91 proc. akcji spółki.

Akcje Polenergii posiadają także Aviva OFE (8,28 proc.) i OFE Nationale Nederlanden (5,64 proc.). Reszta, czyli 11,33 proc. akcji, należy do drobnych akcjonariuszy.