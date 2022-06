Aktualizacja Polityki energetycznej Polski na przełomie 2022 i 2023 r.

Aktualizacja Polityki energetycznej Polski do 2040 r. nastąpi na przełomie 2022 i 2023 roku - poinformował rzecznik resortu klimatu i środowiska Aleksander Brzózka. Dodał, że obecnie trwa nieformalne posiedzenie rządu dot. bezpieczeństwa energetycznego.

Rzecznik resortu w czwartek na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia zapewnił, że węgiel w Polsce będzie jeszcze przez wiele lat funkcjonować. Przypomniał, że ministerstwo klimatu i środowiska pracuje nad aktualizacją Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" (PEP 2040), która zakłada m.in. modernizację części bloków węglowych, "tak aby ta stabilizacja jeżeli chodzi o węgiel w Polsce funkcjonowała dłużej niż to było wcześniej zakładane".

"Aktualizacja (PEP 2040 - red.) będzie miała miejsce, będzie przedstawiana na przełomie tego i przyszłego roku" - poinformował Brzózka.

Pod koniec marca br. rząd przyjął założenia do aktualizacji PEP do 2040 r. Aktualizacja założeń PEP 2040 dotyczy wyzwań geopolitycznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu i ropy oraz przyspieszeniem wszelkich działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski - wyjaśniał wówczas rzecznik rządu.

Przyjęta w ub. r. przez rząd Polityka energetyczna Polski do 2040 roku przewiduje m.in. wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc., do 2030 r. oraz wzrost efektywności energetycznej o 23 proc., do 2030 r. w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r. Zgodnie z dokumentem, w 2030 r. węgiel ma stanowić nie więcej niż 56 proc. w wytwarzaniu energii elektrycznej, w 2040 r. - nie więcej niż 28 proc.

Przedstawiciel MKiŚ dodał ponadto, że w czwartek od godz. 15 trwa "nieformalna Rada Ministrów", podczas której poruszane są kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym państwa.

Wcześniej w środę lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że jego ugrupowanie przedstawi projekt dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Polski i że ma być on dyskutowany "na najbliższej Radzie Ministrów zwołanej na wniosek Solidarnej Polski" w czwartek.