Aktywiści Greenpeace zajęli koparkę w czeskiej kopalni Bílina, wśród protestujących są Polacy. Operator kopalni - ČEZ - wnioskował o przedłużenie wydobycia na czas nieokreślony, mimo że rząd Republiki Czeskiej zamierza odejść od węgla do 2033 r.

Wczesnym rankiem grupa aktywistek i aktywistów Greenpeace weszła na najwyższą w Czechach koparkę wydobywającą węgiel brunatny w czeskiej kopalni odkrywkowej Bílina (na południe od Uścia na Łabą). W akcji obok aktywistów z Czech, Niemiec i Słowacji biorą udział osoby z Polski. Wspinacze zawiesili transparenty z hasłami End Fossil Crimes (Koniec kopalnych przestępstw) oraz End mining 2030 (Koniec wydobycia 2030). Protestują w ten sposób przeciwko rozbudowie i przedłużeniu wydobycia w kopalni. Akcja odbywa się na kilka dni przed walnym zgromadzeniem koncernu energetycznego ČEZ, któremu podlega spółka górnicza Severočeské doly - właściciel kopalni.

Akcje bezpośrednie Greenpeace po to, żeby zwrócić uwagę na problem

- Kryzys klimatyczny nie zna granic, podobnie jak aktywizm klimatyczny. Dlatego nasze aktywistki i aktywiści podejmują działania wszędzie tam, gdzie jest to konieczne: w Polsce, Niemczech, Czechach i innych krajach. Nauka nie ma wątpliwości, że ochrona klimatu wymaga zakończenia spalania węgla w krajach uprzemysłowionych najpóźniej do 2030 roku. Rządzący w wielu krajach są tego świadomi, ale nie podejmują wystarczających działań, aby zapewnić nam bezpieczną przyszłość. Skoro nie możemy liczyć na zdrowy rozsądek politycznych liderek i liderów, sięgamy po kreatywne akcje bezpośrednie bez użycia przemocy, żeby zwrócić uwagę na problem oraz bierzemy udział w postępowaniach administracyjnych, które mogą zatrzymać szkodliwą działalność kopalni - powiedziała Katarzyna Bilewska z Greenpeace Polska, cytowana w komunikacie.

W kwietniu tego roku czeski oddział Greenpeace złożył zażalenie na pozwolenie na rozbudowę kopalni Bílina. Organizacja nie zgadza się na przedłużenie wydobycia do 2035 roku i nazywa zgodę na rozbudowę odkrywki przestępstwem klimatycznym.

- Przed walnym zgromadzeniem grupy ČEZ chcemy zwrócić uwagę na przestępstwo klimatyczne, do którego dochodzi w kopalni węgla brunatnego Bílina. Operator kopalni wnioskował o przedłużenie wydobycia na czas nieokreślony, mimo że rząd Republiki Czeskiej zamierza odejść od węgla do 2033 r. Jednocześnie nikt nie zajmuje się skutkami, jakie wydobycie węgla będzie miało dla klimatu. Wzywamy ČEZ do wycofania się z zamiaru przedłużenia wydobycia w Bílinie - powiedział Jaroslav Bican, koordynator kampanii energetycznej z Greenpeace Czechy.

Oprócz samego zezwolenia na wydobycie, czeski oddział Greenpeace zakwestionował również pozytywną opinię czeskiego Ministerstwa Środowiska dotyczącą rozbudowy wydobycia po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

Planują wydobycie 50 mln ton węgla. Jego spalenie to 147 mln ton CO2

Greenpeace krytykuje fakt, że nigdy nie oceniono negatywnych skutków spalania węgla wydobytego w odkrywce Bílina. Węgiel z tej kopalni zasila pobliską dużą elektrownię Ledvice. Plan zakłada wydobycie około 50 mln ton węgla, którego spalanie będzie odpowiadać łącznie za emisje 147 mln ton CO2. Greenpeace twierdzi, że w czasach kryzysu klimatycznego nie można dopuścić do realizacji projektu odpowiedzialnego za tak dużą emisję gazów cieplarnianych i wzywa czeskiego ministra środowiska Petra Hladíka do wykorzystania wszystkich dostępnych mu opcji, aby koncesja na wydobycie w kopalni Bílina nie została przedłużona.