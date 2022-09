Aktywne komunikacyjne lato Polskich Elektrowni Jądrowych

Polskie Elektrownie Jądrowe zintensyfikowały dialog z mieszkańcami gmin, w których ma powstać pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. W sezonie letnim były m.in. bezpośrednie spotkania z samorządami i mieszkańcami, zorganizowane zostały Wakacyjne Punkty Informacyjne.

Przedstawiciele spółki byli zaangażowani w około 40 wydarzeń letnich, podczas których na stoiskach edukacyjnych m.in. udzielali informacji na temat inwestycji i działań mających na celu minimalizowanie wpływu projektu na otoczenie.

Mieszkańcy i turyści byli głównie zainteresowani, jak podano, przebiegiem planowanej infrastruktury towarzyszącej. W okresie wakacyjnym w Kopalinie i Słajszewie w gminie Choczewo spółka uruchomiła Wakacyjne Punkty Informacyjne.

- Obecnie, w ramach toczącej się procedury pozwoleniowej, zintensyfikowaliśmy nasze działania komunikacyjne, tak aby każdy zainteresowany mieszkaniec gmin lokalizacyjnych i odwiedzający je turysta mógł być na bieżąco z tym, co dzieje się wokół budowy elektrowni na Pomorzu - mówi Joanna Szostek odpowiedzialna za komunikację i relacje z otoczeniem PEJ.

PEJ uruchomiły w marcu 2022 roku Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych z budżetem rocznym w wysokości 2,3 mln zł przeznaczonym na dofinansowanie projektów lokalnych.

Spółka podała, że do początku września 2022 w gminach Gniewino, Krokowa i Choczewo złożono w sumie 63 wnioski o dofinansowanie.

Pozwoliło to, jak podaje PEJ, na wsparcie finansowe istotnych lokalnie wydarzeń, a także m.in. na dofinansowanie inwestycji w bezpieczeństwo lokalnych dróg i obiektów sportowych.

PEJ w grudniu 2021 roku ogłosiły preferowaną lokalizację pierwszej inwestycji - wybór padł na „Lubiatowo-Kopalino”.

W marcu 2022 roku spółka złożyła na ręce Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska raport środowiskowy, co stanowi ważny krok w kierunku uzyskania pozwolenia na budowę.

PEJ to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o zakładanej łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GW.

