Aleksandra Gawlikowska-Fyk: Aukcja mocy na 2025 rok mogła być mała

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że 2,4 GW mocy zakontraktowanej w 2021 roku na 2025 rok to bardzo mało, ale tak nie jest... Tegoroczna aukcja mocy na 2025 rok mogła być mała (i była), bo wcześniej na 2025 rok zakontraktowano duże moce. Jeśli rynek mocy miałby w 2026 roku dać tyle mocy, ile w 2025, to przyszłoroczna aukcja mocy z dostawą na 2026 musiałaby być kilka razy większa niż tegoroczna z dostawą na 2025 rok- mówi dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, kierownik projektu Elektroenergetyka, Forum Energii.

- Tak, to faktycznie moce węglowe. Od lipca 2025 podobne elektrownie - poza tymi, które zawarły kontrakty do końca 2019 roku - nie będą już mogły uczestniczyć w rynku mocy. Wyklucza je z rynku mocy kryterium emisji 550 kg CO2/ MWh (elektrownie węglowe go nie spełniają).- Tegoroczna aukcja mocy na 2025 rok mogła być mała (i była), bo wcześniej na 2025 rok zakontraktowane zostały duże moce. Jeśli rynek mocy miałby w 2026 roku dać tyle mocy, ile rok wcześniej, to przyszłoroczna aukcja mocy z dostawą na 2026 musiałaby być kilka razy większa niż tegoroczna z dostawą na 2025 roku.Od 2026 roku poziom dotychczas zakontraktowanej mocy zdecydowanie spada. O ile jeszcze na 2025 rok (nie licząc tegorocznej aukcji) zakontraktowane jest 19 GW, to na 2026 rok i na 2027 rok te wielkości sięgają po około 12 GW, na 2028 rok - już niespełna 11 GW, a na 2029 rok - tylko ok. 6,8 GW.- Przede wszystkim z tego, że z końcem 2025 roku wygasną kontrakty jednoroczne dla elektrowni węglowych, których już w tym roku nie dało się odnowić - ze względu na kryterium 550 kg CO2/MWh. Według naszych analiz w 2026 r. z rynku mocy wypadną elektrownie węglowe o mocy około 4-5 GW.Oczywiście będą mogły działać dalej, ale pytanie, czy sobie poradzą ekonomicznie bez rynku mocy - tylko dzięki sprzedaży energii. Sytuacja będzie trudna, bo cel redukcji emisji CO2 na 2030 rok w praktyce już podniesiono z 40 proc do 55 proc. i ceny uprawnień do emisji będą rosły, dalej zawężając marże na produkcji energii z węgla.- Aby po 2025 roku rynek mocy w Polsce spełniał takie zadanie, to w kolejnych aukcjach - poczyanając od 2021 roku - trzeba byłoby kontraktować tysiące megawatów nowych mocy. Nie widzę na rynku projektów dzięki który można byłoby to osiągnąć.Sądzę, że należy rozważyć jak zreformować polski rynek mocy (jeśli w ogóle kolejne aukcje mają się odbywać) tak, żeby zdołał przyciągnąć nowe projekty, czyli te niskoemisyjne, a więc gazowe, magazyny energii czy DSR. Na razie tak się nie dzieje.Dotychczasowe aukcje rynku mocy przyciągnęły znikome liczby nowych projektów. Widać wyraźnie, że podaż mocy jest w ogóle mała. W tegorocznej aukcji można było zakontraktować prawie 2,4 GW, a ofert było na około 3 GW.- Nie ulega wątpliwości, że stoi przed nami wyzwanie, czym zastąpić elektrownie węglowe i jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii po 2025. Jeśli nie znajdziemy na to recepty poprzez zreformowany rynek mocy, który przyciągnie nowe projekty, to wtedy zapewne gra będzie się toczyła o to, jak utrzymać elektrownie węglowe w nowej formule wsparcia - takiej jak na przykład rezerwa strategiczna.Uważam, że byłaby to zła droga, bo mogłaby w praktyce tylko odsunąć w czasie problem zastępowania mocy węglowych innymi technologiami, niskoemisyjnymi. Receptą Forum Energii na zastępowanie mocy węglowych jest szybszy rozwój OZE - oczywiście, w połączeniu z rozwojem innych technologii. Koniecznym uzupełnieniem miksu wytwórczego z dużą pulą OZE są magazyny energii.