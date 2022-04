Amazon chce mieć własny prąd. Kupił kilkadziesiąt "zielonych" projektów

Zgodnie z ogłoszona strategią Amazon chce w 2040 roku osiągnąć pełną neutralność klimatyczną i zużywać wyłącznie energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Dotyczyć to ma wszystkich rodzajów aktywności biznesowej, w tym także wykorzystania energii do zasilania pojazdów z napędem elektrycznym

Amazon ogłosił w komunikacie, że sfinalizował kilka transakcji dotyczących zakupu 37 nowych projektów wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Mowa jest o farmach wiatrowych, w tym także morskich, oraz elektrowniach słonecznych. Obiekty są zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Francji, Australii, Kanadzie, Indiach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W strategii przyjętej w 2019 roku zapisano, że najpóźniej do 2040 roku zasilanie w całej globalnej aktywności grupy Amazon pochodzić będzie wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Przy czym założenie jest takie, że zdecydowana większość energii zostanie wytworzona w ramach własnej sieci produkcyjnej zlokalizowanej w kilkudziesięciu krajach świata.

Czytaj także :Pierwszy związek zawodowy w amerykańskim Amazonie

Już teraz około 30 procent prądu dostarczane jest ze 134 farm wiatrowych oraz elektrowni solarnych. Dodatkowo na 176 dachach magazynów, hal produkcyjnych i biurowców na całym świecie zamontowane są panele fotowoltaiczne. Rocznie ograniczono emisję CO2 o ponad 60 milionów ton i wskaźnik ten ma wzrastać co roku.

Amazon zakłada dalszą aktywność na rynku i kolejne zakupy projektów produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Będzie się to działo proporcjonalnie do rozwoju firmy w kolejnych latach. Wiele wskazuje na to, że możliwe będzie wcześniejsze osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej.