Ambasador Georgette Mosbacher wraca do Polski. Pomoże Zygmuntowi Solorzowi w rozwoju energetyki jądrowej

Amerykańska firma doradcza IP3 Corporation i kontrolowany przez Zygmunta Solorza Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) zawarły porozumienie ws. rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Do zespołu i zarządu IP3 dołączyła Georgette Mosbacher, była ambasador USA w Polsce.

W planach małe reaktory jądrowe

- ZE PAK w ubiegłym roku ogłosił wyjście z produkcji energii elektrycznej z węgla do 2030. Jest to najbardziej ambitna i najbardziej konkretna z deklaracji dekarbonizacyjnych złożonych przez polskie koncerny energetyczne. ZE PAK rozwija już obecnie projekty związane z produkcją czystej i zielonej energii, takie jak gospodarka wodorowa, farmy wiatrowe czy ukończona niedawno największa farma słoneczna w Polsce – powiedział Piotr Woźny, prezes ZE PAK.IP3 to wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, działające w obszarze planowania, rozwoju, finansowania i eksploatacji nowych projektów w dziedzinie energetyki jądrowej. IP3 i Minard Capital reprezentują kapitał o wartości 28 miliardów USD, którego głównym celem inwestycyjnym są projekty związane z czystą energią.ZE PAK w 2020 roku ogłosił wyjście z produkcji energii elektrycznej z węgla do 2030. Od 2012 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Zygmunt Solorz jest jednym z największych inwestorów prywatnych w Polsce, prowadzącym od niemal 30 lat działalność biznesową w różnych dziedzinach gospodarki. Kontroluje Grupę Polsat Plus. Cyfrowy Polsat, Telewizję Polsat, Polkomtel (operator sieci Plus), spółkę Netia i Grupę Interia.Pod koniec sierpnia 2021 r. Zygmunt Solorz i Michał Sołowow poinformowali, że chcą razem zbudować elektrownię jądrową w Pątnowie, przy wykorzystaniu aktywów ZE PAK. Projekt zakłada inwestycję w od czterech do sześciu małych reaktorów jądrowych (SMR) o mocy 300 MW każdy.