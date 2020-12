Ambitne plany Apatora

W latach 2020-2021 nakłady inwestycyjne grupy Apator będą wyższe niż w latach ubiegłych. W 2020 r. ich wartość wyniesie ok. 80 mln zł, zaś w 2021 r. - ok. 100 mln zł - zapowiada Mirosław Klepacki, prezes Apatora.

Jednym z filarów strategii, który przyczyni się do wzrostu efektywności operacyjnej grupy jest automatyzacja i robotyzacja procesów. Priorytetem w tym obszarze jest projekt relokacji jednego z głównych zakładów produkcyjnych grupy – poznańskiego Powogazu.- Rozpoczęliśmy realizację dużego przedsięwzięcia w Apator Powogaz, czyli inwestycji w nowoczesny, zautomatyzowany zakład produkcyjny, w którym wykorzystamy nasze doświadczenie nabyte podczas reorganizacji procesów w innych naszych fabrykach. Naszym celem jest zdecydowana poprawa wydajności i efektywności procesów w zakresie produkcji wodomierzy. Wybraliśmy już lokalizację nowego zakładu, podpisaliśmy przedwstępną umowę nabycia nieruchomości i budowy fabryki, a obecnie finalizujemy prace projektowe oraz prowadzimy działania zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu – mówi Arkadiusz Chmielewski, członek zarządu Apator SA, pełniący również funkcje w zarządach Apator Metrix i Apator Powogaz.Spółka Apator Powogaz w styczniu 2021 roku zawrze przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w centrum Poznania, na której posadowiona jest jej obecna siedziba, za cenę 63,5 mln zł.W listopadzie 2020 r. podpisała również przedwstępną umowę na kwotę 48,9 mln zł dotyczącą budowy zakładu w miejscowości Żerniki w pobliżu Poznania, w dobrze skomunikowanej lokalizacji.Inwestycja zostanie sfinansowana długoterminowym kredytem inwestycyjnym maksymalnie w kwocie 41 mln zł (Apator Powogaz zawarł już umowę kredytową) oraz środkami własnymi, w tym pochodzącymi ze sprzedaży nieruchomości w centrum Poznania, na której aktualnie znajduje się zakład Powogazu.Nowa fabryka Powogazu, produkująca wodomierze oraz ciepłomierze, powstanie w terminie do końca lutego 2022 r. Relokację zaplanowano na przełom pierwszego i drugiego kwartału 2022 r.Dzięki zautomatyzowanym procesom produkcyjnym nastąpi znaczne zwiększenie mocy wytwórczych i efektywności produkcji – w efekcie do 2027 r. Apator Powogaz planuje podwoić skalę produkcji swoich urządzeń, zwłaszcza nowych produktów tj. wodomierzy ultradźwiękowych z rodziny Ultrimis.Apator Powogaz rozwija ofertę urządzeń o wysokich i trwałych parametrach metrologicznych, odpornych na trudne warunki pracy, o niskim progu rozruchu pozwalającym precyzyjnie mierzyć nawet najmniejszą porcję wody.Powogaz wychodzi też naprzeciw nowym trendom związanym z wykorzystaniem technologii internetu rzeczy (IoT) umożliwiającym nie tylko zdalny odczyt wskazań urządzenia, ale także rozwijanie usług w zakresie monitoringu i bilansowania sieci wodno-kanalizacyjnych.Poznańska spółka już w 2020 roku zrealizowała szereg inwestycji przynoszących wymierne efekty w zakresie poprawy wydajności i jakości procesów produkcyjnych. Automatyzacji poddano m.in. proces legalizacji i montażu elementów liczydła wodomierzy mieszkaniowych oraz zastosowano nowoczesne lasery w procesie znakowania wyrobów.W następnych miesiącach automatyzacji będą podlegały kolejne procesy i operacje, w tym montaż szeregu komponentów w różnych typach wodomierzy produkowanych przez spółkę, znaczne usprawnienie procesu pakowania urządzeń oraz zautomatyzowanie procesu dezynfekcji, suszenia i plombowania urządzeń, które - ze względu na kontakt z wodą pitną - muszą spełniać najwyższe standardy higieny.– W 2020-2021 nakłady inwestycyjne będą wyższe niż w latach ubiegłych. W 2020 r. ich wartość wyniesie ok. 80 mln zł, zaś w 2021 r. - ok. 100 mln zł. Inwestycje te dotyczą głównie automatyzacji procesów produkcyjnych i zwiększenia skalowalności produkcji, głównie w segmencie Woda i Ciepło i Energia Elektryczna, a także rozwoju nowych produktów i usług – mówi Mirosław Klepacki, prezes Apator SA.Jak zapewnia, sytuacja finansowa grupy Apator jest bardzo dobra, a zadłużenie kształtuje się na bezpiecznym poziomie.- Kluczowy wskaźnik dług netto do EBITDA na koniec trzeciego kwartału 2020 r. kształtował się poniżej 1x, a w czwartym kwartale również spodziewamy się dobrych przepływów operacyjnych. Po podpisaniu przyrzeczonej umowy sprzedaży działki w Poznaniu oczekujemy również wpływu istotnej transzy płatności. Bardzo dbamy o jakość generowanych wyników finansowych i cieszy nas regularnie wysoki poziom przepływów operacyjnych. Chętnie korzystamy także z atrakcyjnego finansowania dłużnego, które pozwala nam zoptymalizować strukturę finansowania, w tym m.in. inwestycji budowy poznańskiej fabryki i uzyskać dodatkowy efekt dźwigni finansowej. Dobra sytuacja płynnościowa pozwala też na realizację pozostałych naszych inwestycji oraz systematyczne dzielenie się zyskami z naszymi akcjonariuszami – podkreśla Mirosław Klepacki.Plany inwestycyjne Apator chce realizować równolegle z polityką dywidendową, w ramach której 31. grudnia 2020 r. wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy z zysku za rok 2020 r. w wysokości 0,45 zł brutto na akcję.- Widzimy zasadność inwestycji, w szczególności w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, prowadzących do znacznego wzrostu wydajności i efektywności produkcji. Strategia „ucieczki do przodu” - naszym zdaniem - jest adekwatnym krokiem w obecnych realiach rynkowych. Te działania przyniosą grupie przewagi już w średnim, ale przede wszystkim długim terminie. I takie też jest nasze zaangażowanie w Spółkę jako akcjonariuszy - długoterminowe. Uważamy, że akcje Apatora są niedowartościowane. W efekcie realizacji strategii oczekujemy wzmocnienia pozycji konkurencyjnej grupy na arenie międzynarodowej, co przełoży się na wzrost wartości Apatora – komentuje Janusz Niedźwiecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Apator SA.