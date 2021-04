"Ambitnymi deklaracjami ludzi się nie nakarmi". Mocny list do Komisji Europejskiej

- Cytowaniem w Financial Times albo Politico nie nakarmimy naszych rodzin. Ambitne deklaracje odejścia od węgla do 2030 roku i osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 r. - aż dekadę przed celem unijnym - nie generują wprost miejsc pracy - napisali związkowcy z ZE PAK w liście do Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Związkowcy apelują o przyspieszenie wypłaty środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Trzy żądania

Związkowcy z ZE PAK zwracają uwagę, że kopalnie i elektrownie grupy są zlokalizowane na terenach słabo zurbanizowanych i skomunikowanych, z ograniczonymi alternatywnymi sektorami, w których można znaleźć zatrudnienie po transformacji.- Nasz region ma profil głównie rolniczo-przemysłowy i musimy opierać się na pozyskaniu kilku dużych inwestorów z zewnątrz, a nie rozwoju istniejącej bazy przedsiębiorstw - podkreślono.Przypomniano, że zarząd ZE PAK jesienią 2020 r. zapowiedział, że grupa całkowicie odejdzie od węgla do końca 2030 r.Jak twierdzą władze regionalne, Wielkopolska Wschodnia osiągnie również neutralność klimatyczną do 2040 roku, czyli dekadę przed celem unijnym.- W Wielkopolsce Wschodniej oczekujemy, że transformacja ku gospodarce zeroemisyjnej to wdługim terminie szansa. Te ambitne deklaracje jednak nie przełożyły się na żadne konkretne wsparcie ani ze środków krajowych, ani regionalnych, ani europejskich – obiecany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie niestety kolejną pulą unijnych grantów, których realne ofiary tej ambitnej transformacji, nie zobaczą na czas albo wcale - czytamy w liście.Związkowcy wskazują, że wszystko wskazuje na to, że wraz z zamknięciem kolejnej już odkrywki w kopalni Konin - Jóźwin, na przełomie 2021 i 2022 roku pracę straci ok. 800 z obecnie nadal pracujących 3800 osób. W ciągu ostatniej dekady ZE PAK zmniejszył zatrudnienie o ponad 60 proc. - z końcem 2017 r. zamknięta została elektrownia Adamów, a kilka miesięcy temu wydobyto ostatnią tonę węgla z kopalni Adamów.W swoim piśmie do Fransa Timmermansa związkowcy apelują o trzy rzeczy.Po pierwsze chodzi o to, aby środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji skierować bezpośrednio do pracowników - na stworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy, wyszkolenie nowych pracowników, a nie na odprawy i zasiłki.- Chcemy mieć pewność, że środki na transformację pójdą do tych pracodawców, którzy zobowiążą się zatrudnić obecnych pracowników ZE PAK i utrzymać ich zatrudnienie przez co najmniej 2 lata - napisano w liście.Druga kwestia jest taka, aby uruchomić wyjątkowo środki z FST (lub innych źródeł) jeszcze w tym roku.- Standardowe procedury, harmonogram programowania środków i ich kontraktowania sprawi, że pomoc, której potrzebujemy już za kilka miesięcy zostanie efektywnie przyznana za co najmniej 1,5 roku i to wcale nie nam - piszą związkowcy.Trzeci postulat jest o o zaufanie, że kontrola strony społecznej nad procesem wydawania środków z FST na poziomie regionalnym i krajowym sprawi, że ta transformacja będzie sprawiedliwa.- Działamy w silnym partnerstwie z zarządem grupy ZE PAK, ale nadal władze krajowe nie dopuszczają nas do głosu i współdecydowania o tym, na co wydać pieniądze z FST - wskazują związkowcy.