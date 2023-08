Południowokoreańskie media piszą, że bliski rozwiązania jest spór pomiędzy grupami KHNP a Westinghouse ws. budowy w Polsce elektrowni jądrowych z koreańskim reaktorem APR1400. Zawarcie sporu jest bardzo prawdopodobnie, gdyż obie grupy są od siebie współzależne technologicznie.

Polskie grupy PGE i ZE PAK oraz koreańska KHNP planują budowę w okolicach Konina dwóch bloków jądrowych w oparciu o koreańską technologię APR 1400.

Strony zapewniają, że uruchomienie pierwszego bloku elektrowni obok Konina jest możliwe w 2035 r.

Spółka PGE PAK Energia Jądrowa 16 sierpnia 2023 r. złożyła w Ministerstwie Klimatu wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim.

Południowokoreańska gazeta Korea Economy Daily poinformowała, że grupa Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) prawdopodobnie zapłaci amerykańskiej firmie Westinghouse wynagrodzenie za doradztwo techniczne w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego eksportu reaktorów jądrowych do Polski.

Sprawa w sądzie już od października. W grę wchodzą miliardy dolarów

Przypomnijmy, że w październiku 2022 r. Westinghouse wniósł do sądu o zakazanie przekazania informacji technicznych koreańskiemu KHNP dot. budowy elektrowni jądrowych w przypadku Polski oraz Czech i Arabii Saudyjskiej.

Zdaniem Westinghouse koreańska grupa nie ma prawa wykorzystywać pewnych rozwiązań technologicznych zastosowanych w reaktorach APR 1400, KHNP odrzuca te oskarżenia i zapewnia, że ma pełne prawo do rozwiązań stosowanych w swojej technologii.

Eksperci z którymi rozmawiało WNP.PL już dawno temu mówili, że obie strony dojdą do porozumienia a pozew sądowy jest tylko elementem rozgrywki biznesowej i formą negocjacji.

- Z pewnością Westinghouse i KHNP dojdą do porozumienia w tej kwestii. Trzeba pamiętać, że KHNP wykonuje wiele elementów do reaktorów Westinghouse, obie firmy są tutaj współzależne od siebie i być może nikomu nie zależy na długotrwałym przeciąganiu sporu - mówił WNP.PL w kwietniu 2023 r. Adam Błażowski z Fundacji Fundacji FOTA4Climate.

Zaznaczył, że Westinghouse z KHNP i innymi koreańskimi firmami od dawna ze sobą współpracują i nikomu nie zależy na przeciąganiu sporu.

Przypomnijmy, że np. koreańska grupa Doosan, obecna także w Polsce, w przeszłości wyprodukowała reaktory i wytwornice pary reaktorów AP1000 produkcji Westinghouse, które były budowane w Chinach i USA.

Dla odmiany Westinghouse był dostawcą dla elektrowni KHNP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) w elektrowni Barakah takich elementów, jak pompy, rdzeń reaktora i układy sterowania.

Projekt jądrowy PGE i ZE PAK z poparciem Jacka Sasina

Strona koreańska nie bardzo się przejęła zachowaniem Westinghouse i już kilka dni po tym, jak w mediach pojawiła się informacja o pozwie sądowym, zawarła list intencyjny pomiędzy grupą KHNP a polskimi grupami PGE i ZE PAK, który przewidywał budowę w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię.

List intencyjny podpisano 31 października 2022 r. w Seulu w obecności wicepremiera Jacka Sasina i ministra handlu, przemysłu i energii Korei Płd. Lee Chang-Yanga.

Koreańczycy szybko przeszli do działań praktycznych i już w połowie listopada pojawili się w Pątnowie, aby zobaczyć potencjalnie miejsce budowy elektrowni jądrowej.

W kwietniu 2023 r. PGE i ZE PAK ogłosiły powołanie spółki o nazwie PGE PAK Energia Jądrowa, która zajmie się, wraz z partnerem koreańskim, budową elektrowni jądrową w Pątnowie. PGE i ZE PAK mają w spółce po 50 proc. udziałów.

Wniosek o decyzję zasadniczą do budowy elektrowni już złożony

Spółka PGE PAK Energia Jądrowa 16 sierpnia 2023 r. złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim.

Uzyskanie decyzji zasadniczej jest kluczowe dla rozpoczęcia dalszych prac związanych z lokalizacją, badaniami środowiskowymi i finalnie wystąpieniem o pozwolenie na budowę elektrowni jądrowej – stabilnego źródła taniej i czystej energii oraz rozpoczęcia jej działania w 2035 roku.

Wniosek zawiera kluczowe elementy projektowanej elektrowni takie jak jej lokalizacja w regionie konińskim, planowana łączna moc zainstalowana - dwa reaktory APR 1400 o łącznej mocy 2800 MW, technologia – koreańska technologia reaktorów APR1400, planowana struktura własnościowa oraz opis planowanego sposobu finansowania inwestycji.

Dwa reaktory w planowanej elektrowni mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce.

Strony zapewniają, że uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jest możliwe w 2035 roku.

Ale o co chodzi? Co Westinghouse zarzuca KHNP?

Westinghouse stoi na stanowisku, że aby Koreańczycy mogli zgodnie z prawem dokonać przekazania informacji technicznych oraz technologii za granicę, muszą mieć zgodę amerykańskiego rządu.

Firma uważa też, że własność intelektualna niektórych rozwiązań technicznych stosowanych przez Koreańczyków ciągle należy do Westinghouse Electric Company (WEC) - dlatego, zgodnie z amerykańskimi przepisami, to Westinghouse powinno zwrócić się do Departamentu Energii USA o taką zgodę. KHNP z kolei uważa, że całość praw należy do koreańskiej firmy i nie musi nikogo o żadną zgodę pytać.

Amerykańska technologia jądrowa pojawiła się w Korei Południowej na początku budowy energetyki jądrowej w tym kraju, czyli na początku lat 70. XX w. Pierwsze trzy reaktory zbudowało "pod klucz" Westinghouse. Kolejne sześć w technologii WEC powstało już z udziałem miejscowych firm. Koreańczykom dwa bloki w latach 80. zbudowali też Francuzi, a trzy w latach 90. - Kanadyjczycy we własnej ciężkowodnej technologii CANDU.

W latach 80. XX w. Koreańczycy postanowili ustandaryzować konstrukcję kolejnych reaktorów i wybrali jako podstawę standardu rozwiązania amerykańskiej firmy Combustion Engineering (CE), określane jako System 80. Opracowali na ich podstawie serię własnych reaktorów OPR1000, których od lat 90. zbudowali 12. Następnym krokiem ewolucji był wywodzący się z OPR projekt APR1000 i reaktor APR1400.

Pierwszy APR1400 ruszył w 2016 r. Obecnie w Korei Płd. pracują trzy takie bloki, a kolejne są w budowie. KHNP zbudowało też cztery takie jednostki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; pracują już trzy z nich. Polsce i Czechom KHNP zaproponowało zmodyfikowany pod kątem europejskich wymagań reaktor określany jako EU-APR1400.

W 1990 r. firma Combustion Engineering została przejęta przez koncern Asea Brown Boveri (ABB). W 2001 r. "atomową" część ABB kupiło Westinghouse i stąd wywodzą się roszczenia WEC do własności intelektualnej Systemu 80, który stał się podstawą technologii koreańskiej. System 80 był też punktem wyjścia dla zaprojektowanych przez WEC na początku XXI w. niektórych rozwiązań reaktora AP1000, który spółka zaoferowała także Polsce i Czechom.

KHNP uważa jednak, że roszczenia WEC są bezzasadne. Koreański koncern stoi na stanowisku, że dawny System 80 został już na tyle zmodyfikowany, że całość rozwiązań jest już własnością KHNP i firma nie potrzebuje do eksportu tych technologii ani zgody, ani zgłoszenia - ani do Westinghouse'a, ani do władz USA.