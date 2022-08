Amerykanie i Koreańczycy zacieśniają atomową współpracę

Amerykański producent reaktorów czwartej generacji Ultra Safe Nuclear oraz koreańska firma Hyundai Engineering, specjalizująca się w budowie obiektów energetycznych w oparciu o czyste technologie, zacieśniają współpracę przy budowie bezemisyjnych projektów energetycznych.

Ultra Safe Nuclear Corporation i Hyundai Engineering podpisały umowę ramową na zapewnienie dostaw i realizację projektów jądrowych.

Małe reaktory jądrowe mają służyć m.in. do produkcji energii elektrycznej oraz różnych zastosowań ciepła procesowego, w tym do produkcji wodoru.

Obie firmy zwracają uwagę na rosnące zainteresowanie małymi reaktorami jądrowymi.

Ultra Safe Nuclear Corporation, amerykański gracz na rynku wdrożeń reaktorów czwartej generacji – wysokotemperaturowych mikroreaktorów chłodzonych gazem, a także koreańska firma Hyundai Engineering, specjalizująca się w budowie obiektów energetycznych w oparciu o czyste, bezemisyjne technologie, podpisały umowę ramową na zapewnienie dostaw i realizację projektów. Stanowi ona rozszerzenie istniejącej już wcześniej współpracę przy rozwoju projektów i ich wdrażaniu.

Większa sieć dostawców

W ramach umowy ramowej Hyundai Engineering wniesie swoją sieć dostawców w celu wsparcia dostaw materiałów i usług dla projektów realizowanych przez Ultra Safe Nuclear w technologii modułowych mikroreaktorów (ang. Micro Modular Reaktor) na całym świecie. Umowy te mają wzmocnić zdolność Ultra Safe Nuclear realizacji dostaw i kompletacji układów na rynkach międzynarodowych.

- To wspaniała okazja, aby przyczynić się nie tylko do rozwoju kluczowych projektów Ultra Safe Nuclear na całym świecie, ale także do zwiększenia parametrów technicznych tych elektrowni w celu zapewnienia niezawodnej, bezemisyjnej energii w dowolnym miejscu na świecie. Cieszymy się, że możemy pomóc w dostarczeniu światu tej zaawansowanej technologii mikroreaktorów w bardzo ważnym momencie globalnej transformacji energetycznej - powiedział Hyeon Sung Hong, prezes Hyundai Engineering.

Będą nowe reaktory

Ultra Safe Nuclear i Hyundai Engineering podpisały również tzw. protokół ustaleń (ang. Memorandum of Understandning) mający na celu wybudowanie z wykorzystaniem własnej technologii paliwa jądrowego FCM (ang. Fully Ceramic Microencapsulated) i reaktorów MMR oraz rozwoju "wielofunkcyjnego reaktora wysokotemperaturowego" (ang. Multi-Purpose High Temperature Reactor) służącego do wysokowydajnej produkcji energii elektrycznej oraz różnych zastosowań ciepła procesowego, w tym do produkcji wodoru.

- Widzimy ogromne zainteresowanie naszym mikroreaktorem i rosnącą liczbę zastosowań energetycznych w procesach przemysłowych – powiedział Francesco Venneri, dyrektor generalny Ultra Safe Nuclear.

Na początku sierpnia, po procesie kwalifikacji przeprowadzonym przez Komisję ds. Inwestycji Zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, Hyundai Engineering i Ultra Safe Nuclear sfinalizowały wcześniej ogłoszoną inwestycję kapitałową o wartości 30 milionów dolarów.