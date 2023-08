Farma wiatrowa budowana jest 24 km od wybrzeża i już w 2024 r. zasili w energię elektryczną 400 tysięcy gospodarstw domowych. Na początku sierpnia kończy się faza podłączania wiatraków do sieci.

Farmę wyróżnia fakt, że to jednocześnie pierwsza morska podstacja energetyczna w USA, która będzie pełnowymiarową elektrownią wiatrową na morzu. Będzie ona mieć 806 MW mocy zainstalowanej i będzie składać się z 62 turbin.

Wiatraki są ustawione w niedalekiej odległości od wyspy Martha’s Vineyard, która leży na wschód od Nowego Yorku. Projekt ma zacząć generować energię jeszcze w październiku tego roku, a pełnię mocy cała instalacja ma osiągnąć w przyszłym roku.

Turbiny wiatrowe dla elektrowni wyprodukowały firmy Avangrid i Copenhagen Infrastructure Partners.

Avangrid to amerykańska spółka energetyczna, natomiast Copenhagen Infrastructure Partners to zlokalizowana w Danii spółka wyspecjalizowana w budowie infrastruktury wiatrowej.

Branża OZE wciąż mierzy się w USA z wyzwaniami

Chociaż cały czas powstają nowe projekty odnawialne, branża OZE ma w USA wiele problemów. Jednymi z największych wyzwań dla sektora są: wysoka inflacja i rosnące koszty inwestycji. Inwestorzy takich projektów chcą ponadto bardzo szybko mieć zwrot z tego co włożyli w budowę nowych instalacji, co w przypadku energetyki odnawialnej nie zawsze jest to takie proste.

Portal thenationalnews.com podaje, że niektórzy z nich chcą renegocjować zawarte przed laty umowy między inwestorami, a władzami stanowymi.

Władze stanowe obiecały bowiem, że ceny energii elektrycznej wytworzone przez instalacje będą niższe niż obecnie są.

USA mają prawdopodobnie najlepsze wybrzeże do stawiania wiatraków na całym świecie

Jak mówił mediom odpowiedzialny za farmę wiatrową u wybrzeży Massachusetts Sy Oytan z Avangrid uruchomienie nowej farmy ma być jednak dowodem na to, że decyzje inwestycyjne nadal są opłacalne. Tym bardziej, że trudno na Atlantyku o bardziej dogodne warunki do produkcji energii elektrycznej na morzu, niż właśnie te u wybrzeży stanów Maryland, New Jersey, czy Connecticut.

Charakteryzują się one sporą wietrznością, wiatry są stabilne, a dno morskie stosunkowo płytkie i niezmienne, jeśli chodzi o głębokość. Ponadto nie ma w tym rejonie styku płyt tektonicznych, co mogłoby grozić poważnym trzęsieniem ziemi. To czyni go idealnym do inwestycji w morskie farmy wiatrowe, być może nawet najlepszym na świecie.

Biden chce by do 2030 USA miały 30 GW mocy w offshorze

Projekt ma częściowo pokryć zapotrzebowanie energetyczne północno-wschodnich stanów USA, gdzie będą budowane także inne farmy. Ma także przyczynić się do wypełnienia ambitnego celu jaki postawiła sobie administracja Joe Bidena. W jego myśl do 2030 r. USA mają mieć 30 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych.