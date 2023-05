Amerykanie nie mają Fit for 55, ale i tak zapłacą 370 mld dolarów

Stany Zjednoczone nie mają co prawda odpowiednika pakietu unijnego Fit for 55, którego celem jest walka ze zmianami klimatu, jednak administracja Joe Bidena stworzyła legislację i plany, które pokrywają się z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Najważniejszym i największym dokumentem ujmującym walkę ze zmianą klimatu jest Inflation Reduction Act, który zakłada 370 mld dolarów inwestycji w transformację energetyczną.

Do 2030 roku 80 proc. wygenerowanej energii w Stanach Zjednoczonych ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, a 5 lat później ma to być 100 proc.

Ponadto USA chcą ściąć emisje z transportu o 56 proc. do 2032 roku i radykalnie zredukować te pochodzące z sektora energetycznego.

Amerykańską ustawę Inflation Reduction Act nie sposób porównać do pakietu Fit for 55, jednak jest to największy pojedynczy akt prawny, którego celem jest przyspieszenie transformacji energetycznej w Stanach Zjednoczonych. Został przyjęty przez amerykański Kongres w sierpniu 2022 roku, a wszedł w życie 1 stycznia 2023 roku.

W USA transformację mają napędzić zielone inwestycje

Oferuje on programy, fundusze, kredyty i zachęty, które mają przyspieszyć transformację. Pakiet o wartości 370 mld dolarów ma posłużyć do budowy nowych mocy odnawialnych. Prawo to ma również doprowadzić do redukcji kosztów energii odnawialnej i wspierać organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie klimatu.

Środki ustanowione przez ustawę mają być rozdysponowane w ciągu najbliższych 10 lat i zakłada się, że przyciągną one dodatkowo dużo inwestycji prywatnych. Ustawodawca przewiduje, że Inflation Reduction Act pozwoli zredukować emisje o 1 miliard ton CO2 do 2030 roku, co oznacza, że Stanom Zjednoczonym nadal pozostanie do ścięcia 0,5 miliarda ton, aby osiągnąć swój cel redukcyjny do tego czasu.

Emisje metanu będą bardzo kosztowne dla przemysłu paliwowego

Administracja Joe Bidena zobowiązała się także do redukcji emisji metanu, którego USA są drugim największym emitentem na świecie (po Turkmenistanie). W 2021 roku podczas szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow prezydent Biden pomógł powołać do życia globalną deklarację w sprawie cięcia emisji metanu (Global Methane Pledge), do której przystąpiło 130 krajów, zobowiązując się do cięcia emisji gazu przynajmniej o 30 proc. do 2030 roku.

Idąc za tą deklaracją, w listopadzie 2022 roku administracja Bidena opublikowała Metanowy Plan Działania (Methane Action Plan), który ujmuje 50 różnych środków, wspartych 20 miliardami dolarów, jakie mają doprowadzić do redukcji emisji metanu.

Ponadto Inflation Reduction Act z początkiem 2024 roku nakłada opłaty na niektóre obiekty wydobycia ropy i gazu, które emitują metan przy swoich operacjach. Od 2026 roku będą one musiały płacić po 1500 dolarów za emisję tony metrycznej gazu. Jednak Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) chce pójść jeszcze dalej i zaproponowała bardziej restrykcyjne przepisy metanowe.

Amerykańska energia elektryczna ma być całkowicie odnawialna już w 2035 roku

Administracja Joe Bidena ma też ambitny plan redukcji emisji z produkcji energii elektrycznej. Już w 2035 roku aż 100 proc. ma pochodzić całkowicie ze źródeł odnawialnych, przy czym w 2025 r. ma to być 55 proc., a w 2030 r. - 75 proc. Wziąwszy pod uwagę, że w 2022 roku ponad 40 proc. energii elektrycznej pochodziło w USA właśnie z takich źródeł, a ich przyrost jest bardzo dynamiczny, to całkowicie realny scenariusz.

Ponadto na początku maja tego roku amerykańska Agencja Ochrony Środowiska przedstawiła ambitny plan dekarbonizacji samego sektora energetycznego, co wpisuje się w inicjatywę Globalnego Sojuszu Dekarbonizacyjnego, który ma być jedną z najważniejszych kwestii omawianych podczas szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju. Będzie ona właśnie zmierzać do skłonienia przemysłu paliwowego do cięcia emisji z własnej działalności.

Z kolei propozycja administracji amerykańskiej ma polegać na nałożeniu limitów na amerykańskie elektrownie, które określą, jak dużo CO2 wolno im emitować w trakcie ich pracy. Elektrownie węglowe i gazowe są w USA odpowiedzialne aż za ¼ wszystkich emisji. Limity mają zmusić branżę do inwestycji miliardów dolarów w nową infrastrukturę energetyczną albo doprowadzić do zamknięcia tej tradycyjnej.

Plan ma zredukować emisje dwutlenku węgla z elektrowni gazowych i węglowych o 617 milionów ton między 2028 a 2042 rokiem, co stanowi równowartość rocznych emisji 137 milionów samochodów osobowych.

Ponadto wprowadza ona standardy, które mają skłonić firmy energetyczne do instalacji urządzeń do wychwytywania dwutlenku węgla mogących wysysać CO2 z komina elektrowni, zanim dotrze on do atmosfery lub wykorzystywać wodór o bardzo niskiej emisji jako paliwo.

Amerykański transport ma być zeroemisyjny do 2050 roku

Podobnie jak Unia Europejska Stany Zjednoczone zamierzają za 27 lat osiągnąć zerowe emisje netto z sektora transportu.

Po raz kolejny Amerykańska Agencja Środowiska (EPA) przygotowała ambitny plan ścięcia emisji z transportu samochodowego aż o 56 proc. do 2032 roku, poprzez radykalny wzrost pojazdów elektrycznych na drogach.

Oznaczałoby to, że w ciągu dekady każde 2 na 3 sprzedane samochody muszą być elektryczne. Aby go zrealizować, trzeba by redukować emisje z transportu o 13 proc. rocznie. Amerykańska Agencja Środowiska chce również zaproponować nowe, ostrzejsze reguły dotyczące emisji dla samochodów ciężarowych.

EPA przewiduje, że do 2055 r. uda się ściąć emisje CO2 aż o 9 miliardów ton. Realizacja tego planu kosztowałaby do 2032 roku 1200 dolarów na każdy pojazd dla jego producenta, a także pozwoliłaby zaoszczędzić właścicielowi auta nawet ponad 9000 dolarów kosztów poniesionych na paliwo, utrzymanie i naprawy, w ciągu 8 lat użytkowania.

Propozycja agencji jest ambitniejsza, niż cel prezydenta Bidena zaprezentowany w 2021 roku, który zakładał wymianę 50 proc. jeżdżących aut na elektryczne lub hybrydowe do 2030 roku. Plan EPA mówi z kolei, że do 2030 roku branża motoryzacyjna będzie produkować 60 proc. wszystkich pojazdów w wersji elektrycznej, a do 2032 roku aż 67 proc.

W 2022 roku proporcja ta wynosiła zaledwie 5,8 proc, jednak wszystkie światowe trendy pokazują, że branża motoryzacyjna przestawia się na produkcję elektryków i nie będzie już inwestować w moce produkcyjne dla samochodów spalinowych.

Branże energochłonne będą musiały odzyskiwać CO2 z atmosfery

I znowu podobnie jak w przypadku Unii Europejskiej Stany Zjednoczone chcą dekarbonizować najbardziej energochłonne branże, a więc stalową, cementową i plastikową poprzez inwestycje w instalacje odzyskujące dwutlenek węgla z atmosfery i produkcję zielonego wodoru, który mógłby je zasilać.

Kwestie te reguluje Bipartisan Infrastructure Law (będący jednocześnie drugim najważniejszym aktem prawnym odnoszącym się do polityki klimatycznej USA po Inflation Redukction Act), ale administracja wydała także dekret nakazujący agencjom rządowym kupować nisko-emisyjne materiały budowlane i osiągnąć zeroemisyjność w swoich zakupach do 2045 roku.

Ponadto dostawcy towarów dla agend rządowych muszą przedstawić cele redukcji emisji, oparte o metody naukowe, jeśli chcą dalej je zaopatrywać. Jest to podobna polityka do unijnego nakazu raportowania ETS 0 które zakłada między innymi raportowanie śladu węglowego przez firmy.

Amerykański ETS jest na razie dobrowolny i w powijakach

Stany Zjednoczone nie mają tak rozwiniętego systemu handlu emisjami (ETS) jak Unia Europejska i na razie obejmuje on dobrowolnie kilka stanów. Regional Greenhouse Gas Initative (RGGI), czyli regionalna inicjatywa na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych obejmuje; Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island, Vermont, Pennsylvanię i Virginę. Amerykański ETS uwzględnia emisje pochodzące jedynie z sektora energetycznego. W lutym 2023 pozwolenie za emisję tony CO2 wynosiło około 13 dolarów.

Przyszłość może przynieść podatek węglowy, ale na razie nie ma decyzji

Stany Zjednoczone nie poszły tak daleko jak Unia Europejska, by nałożyć podatek od emisji z działalności podmiotów gospodarczych, włączając w to podatek CBAM - nakładający na unijne podmioty gospodarcze raportowanie i rozliczanie się z emisji ze swoich łańcuchów dostaw poza Unią Europejską.

Jednak nie da się wykluczyć, że podobna regulacja pojawi się również i po drugiej stronie Atlantyku. Z taką inicjatywą wyszedł senator z ramienia Demokratów Sheldon Whitehouse i kilku jego kolegów, ale na razie trwa na ten temat debata. Sheldon chce również, by koncerny energetyczne takie, jak Chevron, ExxonMobil i Shell płaciły podatki od nadmiarowych zysków ze sprzedaży paliw kopalnych, w związku ze wzrostem cen energii ze źródeł kopalnych po ataku Rosji na Ukrainę.