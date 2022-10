Amerykanie obiecują postawić atom w Polsce w terminie. Prezes podaje datę

- Oddanie pierwszego bloku jądrowego w Polsce w 2033 r. jest ambitnym, ale możliwym celem. Polska zbudowała solidną infrastrukturę regulacyjną dla tego typu przedsięwzięć, ale testem będzie sama realizacja projektu - mówi WNP.PL Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska.

Westinghouse deklaruje, że w przypadku budowy pierwszego bloku AP1000 udział polskiego przemysłu będzie na poziomie ok. 50 proc., w przypadku kolejnych jednostek ten udział będzie rósł.

W USA trwa budowa dwóch bloków z reaktorami AP1000 - Vogtle 3 i 4. Doszło tam do dużego przekroczenia kosztów budowy i terminu oddania. Westinghouse zapewnia, że wyciągnięto wnioski z tych budów i kolejne realizacje będą przebiegały szybciej.

Bez budowy elektrowni jądrowych Polska najprawdopodobniej zakładanych celów klimatycznych nie osiągnie, dotyczy to również gospodarki Europy i świata.

Jaki będzie udział polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowych w Polsce?

- W przypadku pierwszego bloku AP1000 udział polskiego przemysłu prognozujemy na poziomie ok. 50 proc., w przypadku kolejnych jednostek zakładamy, że ten udział będzie rósł.

Blisko rok temu rozpoczęliśmy rozmowy z polskimi firmami. Chcemy zbudować odpowiednią bazę wiedzy na temat możliwości polskiego przemysłu, którego potencjał oceniamy wysoko. Podpisaliśmy już kilkadziesiąt umów o poufności, aby rozpocząć dialog techniczny, mamy podpisanych ponad 20 porozumień, wysłaliśmy kilkadziesiąt zapytań ofertowych do polskich firm, również w związku z realizacją studium wykonalności (FEED).

Co polskie firmy mogą robić na budowie elektrowni jądrowych w Polsce?

W październiku 2021 r. zorganizowaliśmy tzw. dzień dostawcy (Supplier Day), podczas którego wyjaśnialiśmy zasady współpracy i modelu biznesowego, jaki będziemy stosować wspólnie z Bechtel przy określaniu łańcucha dostawców podczas realizacji inwestycji w Polsce i regionie. W planach mamy podpisanie kolejnych porozumień z kolejnymi polskimi firmami.

Czy polskie firmy będą spełniać wysokie wymogi obowiązujące w sektorze jądrowym?

- Dokonujemy już audytów jakościowych i technicznych polskich firm i wskazujemy, w jakich elementach powinny one lepiej przygotować się do współpracy. Jest na to jeszcze czas. Zaczynamy odpowiednio wcześniej po to, aby osiągnąć zamierzone cele i poziom znacznie przekraczający 50 proc. udziału polskich firm w łańcuchu dostaw dla tej inwestycji.

W jakich elementach polskie firmy mogłyby uczestniczyć w budowie elektrowni jądrowych?

- Elektrownia jądrowa składa się zasadniczo z trzech części: wyspy reaktorowej, wyspy turbinowej oraz urządzeń pomocniczych. Struktura i technologia dwóch ostatnich elementów jest znana wielu polskim firmom, ponieważ rozwiązanie nie różni się zasadniczo od spotykanych w elektrowniach konwencjonalnych.

Wiele polskich firm legitymuje się dużym doświadczeniem przy realizacji inwestycji i serwisowaniu elektrowni na węgiel kamienny czy brunatny. Według mnie mają wysoki potencjał, aby dokonać płynnej konwersji swojej działalności, dostosowując się do wymagań stawianych firmom w łańcuchu dostaw dla części turbinowej czy dla urządzeń pomocniczych, np. związanych z gospodarką wodną lub z wyprowadzeniem mocy dla planowanej elektrowni jądrowej w Polsce.

Wyspa reaktorowa wymaga spełnienia bardzo wysokich norm technicznych i jakościowych związanych z zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, a to będzie wymagało większego nakładu sił, inwestycji, czasu i kompetencji od polskich firm.

Polskie plany zakładają, że pierwszy blok jądrowy zacznie pracę w 2033 r. To jest realny termin?

- W obecnym otoczeniu biznesowym powinniśmy skoncentrować się na tym, aby elektrownie jądrowe wybudować jak najszybciej. Termin 2033 r. jest ambitny, ale możliwy.

Testem będzie budowa elektrowni jądrowych. Ona nie jest łatwa, to projekt złożony

Polska zbudowała solidną infrastrukturę regulacyjną dla tego typu przedsięwzięć, ale testem będzie sama realizacja projektu. Ona nie jest łatwa, to projekt złożony, wymagający od wszystkich kluczowych interesariuszy dużej mobilizacji, poczynając od zamawiającego, poprzez wykonawców i podwykonawców, instytucje certyfikujące, a kończąc na administracji państwowej.

Dużą rolę do odegrania w procesie inwestycyjnym ma PAA, która będzie wydawać zezwolenia lokalizacyjne, technologiczne, na budowę obiektu jądrowego czy jego eksploatację. Jest cała gama istotnych elementów, które muszą się złożyć na to, żeby kamienie milowe, które polski rząd założył w PPEJ, zostały spełnione i żeby energia elektryczna z polskiej elektrowni jądrowej popłynęła w 2033 r.

Obserwujemy wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów pracy. Czy to się przełoży na wzrost kosztów budowy elektrowni jądrowej?

- Część usług i materiałów rzeczywiście drożeje. Jesteśmy w kontakcie z naszymi dostawcami i obserwujemy nieznaczne wzrosty cen w tym obszarze, co może się przełożyć na końcową cenę elektrowni jądrowej w Polsce. Jednak nie obserwujemy wielkich różnic w stosunku do innych inwestycji w energetyce, czy to gazowej, czy morskiej wiatrowej. Energetyka jądrowa nie jest tutaj aż tak wyjątkowa. Przywiązujemy dużą wagę do monitorowania dostępności urządzeń i ich cen po to, aby w odpowiednim czasie można je było zamówić.

W Stanach Zjednoczonych trwa budowa dwóch bloków z reaktorami AP1000 - Vogtle 3 i 4. Doszło tam do dużego przekroczenia kosztów budowy i terminu oddania. Z czego to wynika?

- Historia budowy nowych jednostek w elektrowni Vogtle jest dość długa. Już po rozpoczęciu budowy tych bloków nastąpiła katastrofa w elektrowni Fukushima, stąd należało podjąć odpowiednie kroki związane z wdrożeniem dodatkowych zaleceń w zakresie jakości i bezpieczeństwa; wiązało się to z uzyskaniem dodatkowych zezwoleń (licencji) i z dodatkowymi kosztami. To wydłużało czas realizacji.

Były błędy i wypaczenia, ale wyciągnięto wnioski. Teraz ma być lepiej

W trakcie projektu nastąpiła również zmiana firm odpowiedzialnych za jego realizację, głównie w zakresie wykonawstwa na budowie. Ostatecznie Westinghouse w kooperacji z Bechtel realizują ostatnie etapy tego projektu. Również pandemia miała wpływ na czas realizacji. Obecnie jesteśmy na ostatniej prostej. Kilka tygodni temu Komisja Nadzoru Jądrowego z USA wydała zgodę na załadunek paliwa jądrowego dla pierwszego z budowanych bloków.

Wszystkie doświadczenia, jakie zebraliśmy przy budowie Vogtle 3 i 4, zostały uwzględnione w technicznym studium wykonalności dla polskiej elektrowni. Po to, aby zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji polskiego projektu w zakładanym budżecie i terminie.

Cztery bloki z reaktorami AP1000 pracują już w Chinach, osiągając najlepsze parametry eksploatacyjne wśród reaktorów III generacji plus. Te zalety oraz elastyczna praca AP1000 spowodowały, że Chińczycy zdecydowali się na budowę kolejnych czterech takich jednostek, a kilkanaście dni temu zdecydowali się zamówić jeszcze dwa dodatkowe reaktory AP1000.

Można spotkać opinie, że oferta Westinghouse jest faworyzowana przez polski rząd i nie wszystkie oferty na budowę elektrowni jądrowych są równo traktowane. Co pan sądzi o tych zarzutach?

- Nie chcę oceniać tych pogłosek. Warto podkreślić, że inwestycje w elektrownie jądrowe należy rozpatrywać w kategoriach strategicznych inwestycji, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne kraju, a bezpieczeństwo energetyczne po bezpieczeństwie militarnym jest najistotniejszym komponentem suwerenności i bezpieczeństwa narodowego.

Polska, jak Węgry i Francja. Komisja Europejska powinna się zgodzić na naszą procedurę

Biorąc pod uwagę obecny kryzys energetyczny, potencjalne limity konsumpcji energii, limity cen gazu na rynku hurtowym, składki solidarnościowe oraz przepisy uruchamiane w innych krajach UE, ingerujące bezpośrednio w obowiązujące zasady na rynku energii celem uchronienia konsumentów od wysokich cen energii, to powstaje pytanie: jakich jeszcze argumentów potrzebujemy, aby uruchomić tak strategiczną inwestycję, która zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne w średnim i długim okresie oraz pozwoli uniezależnić nasz sektor energetyczny od wahań cen CO2 czy cen paliw kopalnych.

Jeżeli mamy rozpatrywać cały proces w kategoriach formalnych, to istnieją unijne przepisy pozwalające polskiemu rządowi procedować w taki sposób, w jaki teraz to robi. Można przytoczyć więcej przykładów takiego procedowania w zakresie wyboru technologii czy dostawcy, jaki wybrała Polska. Podobnie było we Francji, gdzie podjęto decyzję na podstawie jednej oferty, czy na Węgrzech, na co Komisja Europejska również się zgodziła. Jest to sprawa do uzgodnienia między polskim rządem a KE.

Czy Polskę stać na taki kosztowny projekt, jak budowa elektrowni jądrowych? To będzie co najmniej kilkadziesiąt miliardów złotych.

- Odwróciłbym to pytanie. Czy Polskę stać na niezbudowanie elektrowni jądrowych w obecnym otoczeniu? Mam na myśli realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu, znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Bez budowy elektrowni jądrowych Polska najprawdopodobniej zakładanych celów klimatycznych nie osiągnie, dotyczy to również gospodarki Europy i świata.

Oczywiście niektórzy mogą nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, wskazując, że w międzyczasie mogą powstać technologie magazynowania energii na skalę przemysłową, atrakcyjne ekonomicznie i że wtedy nie będziemy potrzebowali aż tak wielu źródeł atomowych w systemie. Po części mogą mieć rację, jednak co do zasady nie powinniśmy opierać polityki i strategii energetycznej - czy szerzej, gospodarczej - na niesprawdzonych technologiach.

Tutaj mogę dodać, że elektrownia jądrowa oparta o reaktor AP1000 jest najbardziej elastyczna w swojej klasie, szybko może reagować na zmiany mocy i wahania w sieci - jest dobrym uzupełnieniem dla źródeł odnawialnych. Dodatkowo, dysponujemy sprawdzonymi rozwiązaniami pozwalającymi magazynować nadwyżki energii.

Elektrownie jądrowe mogą być eksploatowane co najmniej 60 lat. Wiele krajów, także USA, przeznacza pieniądze na wydłużenie eksploatacji istniejących elektrowni jądrowych. W Europie obserwujemy, że niektóre bloki będą pracowały nawet 80 lat plus. Perspektywa eksploatacji bloków z reaktorami AP1000 to 100 lat niezawodnej, bezpiecznej, konkurencyjnej cenowo i bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej dla klientów indywidualnych i przemysłu.

Warto dodać, że taka inwestycja będzie miała istotny wpływ na rozwój gospodarczy Polski. Budowa bloku jądrowego to ponad 10 tys. osób zatrudnionych bezpośrednio na budowie w trakcie realizacji, a to przekłada się na dodatkowe 20-30 tys. nowych miejsc pracy w firmach będących częścią łańcucha dostaw i obsługujących projekt.

