Amerykanie ostrzegają nas przed Koreańczykami. "Złamiecie prawo"

O przyszłych inwestycjach Westinghouse w Polsce oraz zagrożeniach związanych z wyborem innych dostawców energii atomowej mówi WNP.PL David Durham, prezes systemów energii w Westinghouse.

Amerykanie sprzeciwiają się eksportowi atomowej technologii koreańskiej za granicę. Elektrownię z Korea Hydro & Nuclear Power chcą budować PAK Zygmunta Solorza i PGE. - Sprawa jest w sądzie. Koreańczycy nie mają prawa eksportować swojej infrastruktury energii atomowej, która jest zbudowana na naszej licencji - mówi WNP.PL David Durham. I przestrzega. - Nie możemy się zgodzić na takie łamanie zasad kontraktu i prawa - zaznacza.

Westinghouse przy budowie swojej atomówki w Polsce zamierza zatrudniać biurach i centrach głównie rodzimych pracowników.

Jak mówi nam Durham Westinghouse ma regionalne podejście do swoich inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. W przyszłości polscy eksperci będą wspomagać rozwój rozbudowy atomowej infrastruktury energetycznej w innych państwach regionu.

Jak widzi pan zaangażowanie Westingouse w Polsce i jakie będą przyszłe projekty w naszym kraju państwa firmy?

- Przede wszystkim stworzyliśmy już globalne centrum usług wspólnych Westinghouse w Krakowie. Powstało ponad rok temu w celu wspierania projektów Westinghouse zarówno na rynku polskim, jak również dla naszych globalnych operacji. Obecnie zatrudniamy 165 pracowników i ta liczba będzie rosła.

Planujemy również budowę dużego centrum inżynieryjnego, wesprze projekty reaktorów AP1000, a także centrum zaopatrzenia. Kupujemy sprzęt i usługi i potrzebujemy dosłownie setek pracowników do ich obsługi. Nie zamierzamy tworzyć etatów "ekspackich", raczej będziemy zatrudniać lokalnie; są to długoterminowe inwestycje i dowody zaangażowania Westinghouse w Polsce.

- W naszych biurach w Polsce oraz centrach inżynieryjnych wszyscy pracownicy to Polacy. Z pewnością znajdzie się niewielka liczba Amerykanów lub reprezentantów innych narodowości, którzy będą obsługiwać inwestycje w Polsce - tak, by wnieść swe doświadczenie z pracy nad naszymi projektami w USA i Chinach.

Większość personelu będą zatem stanowili Polacy, ale przy realizacji projektów znajdzie zatrudnienie niewielka liczba cudzoziemców; dokładne liczby zostaną doprecyzowane, ale mówimy o dziesiątkach, a nie tysiącach osób. Pewne, że projekty zapewnią miejsca pracy tysiącom Polaków.

Czy WEC będzie używać komponentów wyprodukowanych przez KHNP w Polsce?

- Nie używamy sprzętu dostarczanego przez KHNP... Ta firma nie produkuje komponentów. Czasami używamy sprzętu innych koreańskich firm, które nie są częścią tego rządowego podmiotu lub KEPCO.

Korzystamy ze sprzętu dostarczanego przez samodzielne spółki, takie jak na przykład Doosan. Tworzą one pewne komponenty, których możemy użyć. Mamy też możliwość współpracy z innymi krajami, m.in. z firmami francuskimi, japońskimi czy niemieckimi.

Jak zapatruje się pan na obecność koreańskich przedsiębiorstw z sektora jądrowego w Polsce? One też chcą budować u nas elektrownie atomowe, jednakże w ramach prywatnych inicjatyw. Czy stanowią one konkurencję dla Westinghouse, czy istnieje jakieś pole do współpracy?

- Nie, nie traktuję ich działalności jako konkurencyjnej. Koreańczycy próbują czegoś zupełnie nowego, działając poza programem rządowym. Bardzo rzadko się zdarza, aby taki projekt bez zaangażowania rządu zakończył się sukcesem. Nie widzę innych przykładów w świecie, firm prywatnych, które w ten sposób budowałyby reaktory.

Dla nas to dość rozczarowująca sytuacja, ponieważ Koreańczycy korzystają z technologii licencjonowanej przez Westinghouse, więc to naruszenie umowy licencyjnej i przepisów eksportowych USA. To technologia licencjonowana w USA i - niestety - Koreańczycy zaoferowali ją nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, jak Czechy i Arabia Saudyjska. Z tego powodu byliśmy zmuszeni wejść na drogę sądową, aby temu zapobiec.

Koreańczycy nie mają prawa eksportować swojej infrastruktury energii atomowej, która jest zbudowana na licencji Westinghouse

Czy to oznacza, że budowa przyszłej elektrowni atomowej z Koreańczykami w Polsce będzie łamała prawo z państwa perspektywy?

- Tak. I my nie możemy się zgodzić na takie łamanie zasad kontraktu i prawa.

Czy mógłby pan powiedzieć jeszcze o innych problematycznych aspektach działalności Koreańczyków w Polsce?

- Mówiąc o kwestii koreańskiej, jedną z kwestii, która mnie osobiście bardzo niepokoi, jest to, że Koreańczycy nie tylko nie przestrzegają naszej umowy licencyjnej i prawa USA, ale także współpracują z Rosjanami przy budowie reaktorów w Egipcie.

Myślę, że z punktu widzenia tego, co się dzieje obecnie w Ukrainie i co robią tam Rosjanie, każdy powinien się zastanowić, z kim współpracuje... Myślę, że w obliczu tej wojny nie można być jednocześnie po obu stronach. Z mojego punktu widzenia to bardzo rozczarowujące.

Jakiego rodzaju współdziałanie zawiązało się między Koreańczykami a Rosjanami w Egipcie?

- Według doniesień prasowych współpracują oni przy budowie reaktorów w Egipcie; KHNP jest partnerem Rosatomu przy budowie tych reaktorów. Żadna inna zachodnia firma nie współpracuje z Rosjanami przy tym projekcie. To, że Koreańczycy współdziałają z Rosjanami, jest dla mnie dość szokujące.

Jaki jest podział prac pomiędzy stronami przy tym projekcie?

- Z tego, co wiem na podstawie dotychczasowych doniesień prasowych, Rosjanie dostarczają technologię atomową i paliwo, a Koreańczycy turbinę. Myślę zatem, że podział zadań w ramach tego partnerstwa jest pół na pół.

Jak pan się zapatruje na francuskie projekty nuklearne w Polsce? Francja jest nadal zainteresowana podobnym inwestowaniem. I proponuje własną technologię.

- Francuzi mają solidny przemysł nuklearny, bardzo zaawansowany technologicznie. Niektóre z naszych głównych komponentów z pewnością moglibyśmy pozyskiwać we Francji i bylibyśmy z tego bardzo zadowoleni. Wszystko rozstrzygnie się w ciągu najbliższych dwóch lat.

Jakie będę kolejne kroki WEC w Polsce? Czy będziecie państwo w stanie podpisać umowę z PEJ do końca roku?

- Koncentrujemy się na pracy z naszym nowym polskim klientem, by podpisać wiele umów. Zwykle nie ma tylko jednej umowy na cały okres trwania projektu, ponieważ to proces sekwencyjny, więc przewidujemy zawarcie umowy w krótszym terminie.

Pierwsza umowa jest relatywnie najmniejsza i dotyczy procesu przygotowawczego, wstępnej fazy projektowania bloku oraz licencjonowania technologii. Druga obejmuje projektowanie i zamawianie głównych komponentów. Prawdopodobnie nastąpi to w 2023 r., mniej więcej w połowie roku, co pozwoli nam prowadzić działania. Wreszcie trzecia umowa, największa, zostaje podpisana tuż przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Współpraca przy budowie elektrowni atomowej nie może opierać się na jednej dużej umowie, a powinna polegać na realizacji działań wynikających z kilku mniejszych kontraktów

Na razie posiadanie tego mniejszego kontraktu wystarczy, ponieważ ważne jest, aby zacząć. Polska ma bardzo ambitny plan uruchomienia pierwszej jednostki do 2033 roku. Uważamy, że to wykonalne, ale taki termin niesie ze sobą wiele wyzwań. Musimy działać każdego dnia, ponieważ kiedy robimy przerwy, tracimy czas z zaplanowanego harmonogramu.

Nadchodzące zadania to usługi inżynieryjne, planowanie projektu, a także zamawianie niektórych głównych elementów wyposażenia, których produkcja zajmuje cztery lub pięć lat. Musimy złożyć zamówienia na ten sprzęt w 2023 r., aby osiągnąć cel operacyjny na 2033 r. Trzeba przyznać, że to bardzo napięty harmonogram.

Czy próby zaskarżenia w Komisji Europejskiej wyboru technologii Westighouse w naszym kraju mogą sprawić kłopoty w realizacji projektu?

- Nie sądzę. Jestem przekonany, że Polska zastosowała się do wszystkich właściwych procedur i wymogów Komisji Europejskiej, więc jestem optymistą. Myślę, że decyzję Polski podtrzyma też KE.

Jakie jest zaangażowanie pana firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej? Polska jest największym klientem, a jak przedstawia się sytuacja w innych krajach?

- Jesteśmy bardzo zaangażowani w projekty w Europie Środkowej i Wschodniej. Widzimy ogromne zainteresowanie naszą technologią AP1000, ale także ogromną szansę na współpracę w regionie.

Dostawcy z Polski będą współpracować z Westinghouse przy rozbudowie projektów atomowych w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Naszą strategią jest rozwój dostawców w Polsce, Czechach, Ukrainie, Słowacji i innych krajach, które będą miały regionalne podejście do pracy nad swoimi projektami. A zatem z tej perspektywy dostawcy z Polski, których wybierzemy do pracy nad naszym projektem, będą również pracować nad projektami w innych sąsiednich krajach.

W ten sposób cały region będzie mógł maksymalizować swoje korzyści we współpracy atomowej w dłuższej perspektywie. Jeśli jeden projekt w Polsce trwa 10 lat, a będą także kolejne projekty w innych państwach, to poszczególni dostawcy, którzy z nami współpracują, będą mieli kontrakty na nasze projekty na następne 20, a nawet 30 lat.