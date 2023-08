Amerykańscy naukowcy pracujący dla rządu po raz drugi uzyskali dodatni bilans energetyczny z reakcji fuzji. Wcześniej przeprowadzili go w grudniu zeszłego roku i również zakończył się sukcesem.

Fuzji,o której mowa, dokonano w federalnym laboratorium Lawrence Livermore w Kalifornii. Samą operację przeprowadzono 30 lipca.

Laboratorium oficjalnie potwierdziło, że eksperyment zakończył się sukcesem, ale i zastrzegło, że trwają dalsze analizy zebranych w jego czasie danych.

Amerykański sukces to dowodów na to, że reakcja, która wygenerowała więcej energii niż zużyła nie była tylko przypadkiem i fuzja może być przeprowadzona jako zaplanowany proces.

Wiele dekad debaty naukowej i w końcu są owoce, ale do przemysłowego zastosowania droga daleka

Od lat 50. XX wieku trwała debata naukowa o tym, czy możliwy jest proces fuzji, który generuje więcej energii, niż jej zużywa do tego by mogło do niej dojść. Praca nad tą reakcją ma w końcu pozwolić stworzyć takie źródło energii, które będzie praktycznie niewyczerpane, a zarazem zeroemisyjne.

- Podejmujemy kolejne próby, aby zbadać fuzję - napisali w oświadczeniu po eksperymencie naukowcy. Przygotowują obecnie opracowanie naukowe, które mają zamiar niebawem opublikować.

Jak dokonuje się fuzji? Jest możliwa dzięki podgrzaniu izotopów wodoru

Wówczas następuje reakcja, która emituje hel i bardzo duże ilości energii w postaci neutronów.

Wielu naukowców uważa, że do przemysłowego zastosowania fuzji jeszcze daleko, ale technologia jest w zasięgu ręki. Z racji tego, że proces ten produkuje energię bez odpadów radioaktywnych, bez emisji dwutlenku węgla, patrzy się na niego z wielką nadzieją, w kontekście transformacji energetycznej. W teorii kilka ogniw wodorowych będzie mogło napędzać gospodarstwo domowe przez setki lat.