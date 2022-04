Amerykanie pomogą Rumunom w budowie elektrowni atomowej SMR

Minister energii Rumunii Virgil Popescu ogłosił w środę, że władze tego kraju porozumiały się z amerykańską firmą NuScale Power w sprawie budowy elektrowni jądrowej opierającej się o mały modułowy reaktor atomowy (SMR).

W środę na swoim profilu w sieci Facebook Popescu napisał, że w imieniu rumuńskich władz Narodowe Przedsiębiorstwo Energetyki Jądrowej uzgodniło z amerykańskim inwestorem szczegóły dotyczące budowy nowej elektrowni.

Popescu podkreślił, że dzięki tej inwestycji "Rumunia stanie się niezależna pod względem energetycznym".

Minister dodał, że nowy obiekt byłby "pierwszą w Europie elektrownią działającą w oparciu o mały reaktor modułowy".

W Polsce w budowę małych reaktorów jądrowych SMR zamierza inwestować np. PKN Orlen i Synthos Green Energy. W grudniu 2021 roku firmy podpisały umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie spółki, której głównym celem będzie przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych.

Na początku 2022 r. KGHM zawarło z NuScale umowę o wdrożenie technologii SMR w Polsce. Przewiduje ona opracowanie i wybudowanie elektrowni atomowej zawierającej co najmniej 6 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR o łącznej mocy 462 MWe, z opcją aż do 12. Pierwsza faza inwestycji ma być ukończona do 2029 r.

Reaktor NuScale to pierwszy mały reaktor modułowy (SMR), którego konstrukcja dostała od amerykańskiego dozoru NRC Standard Design Approval, ogólną zgodę na zastosowanie technologii. Pojedynczy reaktor ma moc 77 MWe, jest zamknięty w zbiorniku o wysokości 23 m i maksymalnej średnicy 4,5 metra. Projekt przewiduje eksploatację zespołów, składających się nawet z 12 takich reaktorów, umieszczonych we wspólnym budynku.

Reaktory, wyposażone w liczne pasywne - czyli nie wymagające zewnętrznego zasilania - systemy bezpieczeństwa są zanurzone w znajdującym się pod ziemią basenie z 15 tys. m sześć. wody. W razie awaryjnego wyłączenia woda ta wystarcza na 30 dni chłodzenia.

Na plac budowy pojedynczy reaktor ma docierać w trzech częściach do montażu na miejscu. Pierwszy zespół NuScale ma powstać w Idaho Falls dla firmy Utah Associated Municipal Power Systems. Pierwszy z reaktorów ma zacząć działać w 2029 r., cały zespół - w 2030.