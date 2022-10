Amerykanie pozywają Koreańczyków do sądu. O atom w Polsce i innych krajach

Walka o polski program jądrowy się zaostrza. Amerykański Westinghouse wniósł do sądu o zakazanie przekazania informacji technicznych koreańskiemu KHNP dot. budowy elektrowni jądrowych w przypadku Polski oraz Czech i Arabii Saudyjskiej.

Korea Południowa zbudowała własny silny przemysł jądrowy w oparciu o amerykańskie technologie. Niektóre elementy mogą być nadal objęte restrykcjami eksportowymi, co teraz wykorzystuje Westinghouse.

Koreańczycy nie zrażają się działaniem Westinghouse i w listopadzie organizują kolejne spotkanie z przedstawicielami polskich firm chcącymi brać udział w budowie elektrowni jądrowych.

Wybór dwóch technologii dla polskich elektrowni jądrowych jest lepszym rozwiązaniem niż tylko jedna technologia, gdyż zwiększa bezpieczeństwo energetyczne.

- Westinghouse wniósł do sądu o zakazanie przekazania informacji technicznych dot. budowy elektrowni jądrowych w przypadku Polski oraz Czech i Arabii Saudyjskiej. Złożenie pozwu przez Westinghouse przeciwko Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) nie jest zaskoczeniem. Taka możliwość i kwestie związane z prawami autorskimi do koreańskiej technologii jądrowej były już dyskutowane wcześniej. Teraz prawnicy będą musieli usiąść i rozstrzygnąć wątpliwości - mówi WNP.PL Adam Błażowski z Fundacji FOTA4Climate.

W marcu 2022 r. poinformowano, że do przetargu na budowę nowego bloku w elektrowni jądrowej Dukovany w Czechach dopuszczono trzy grupy: EDF z Francji oraz Westinghouse i KHNP. Nowa jednostka ma być gotowa do 2036 r.

Od dawna plany budowy elektrowni jądrowych posiada Arabia Saudyjska.

Współpraca i konkurencja pomiędzy Westinghouse i KHNP

Adam Błażowski zwraca uwagę, że Korea Południowa zbudowała własny duży przemysł jądrowy w oparciu o amerykańskie technologie i to jest przykład wielkiego koreańskiego sukcesu. Niektóre elementy są jednak być może nadal objęte restrykcjami eksportowymi, co teraz wykorzystuje Westinghouse. KHNP realizuje już jeden kontrakt eksportowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) w elektrowni Barakah.

- Tam jednak Westinghouse był dostawcą wielu elementów, jak pompy, rdzeń reaktora i układy sterowania. Była więc tam współpraca obu firm - ocenia Adam Błażowski.

Radzi także spokojne podejście do tej sprawy.

- Traktowałbym to jako element negocjacji. To element rozgrywki biznesowej, która zakończy się zapewne jakimś porozumieniem - prognozuje Adam Błażowski.

Koreańczycy nie zrażają się działaniem Westinghouse i już w listopadzie organizują w Polsce kolejne spotkanie z przedstawicielami polskich firm chcącymi brać udział w budowie elektrowni jądrowych. W spotkaniu mają brać udział take przedstawiciele firm z Korei Południowej.

Chyba pierwszym znaczącym polsko-koreańskim kontaktem ws. polskiego programu jądrowego była wizyta polskiej delegacji, z wiceministrem energii Andrzejem Piotrowskim na czele w Korei Płd. w kwietniu 2017. Od tamtego czasu odbyło się wiele polsko-koreańskich spotkań, podczas których z pewnością rozmawiano także o uwarunkowaniach prawnych i dot. własności intelektualnej.

Skoro KHNP zaangażował się w rozmowy z polskim rządem, polskimi firmami mogącymi być zaangażowane w budowę elektrowni jądrowych i polskimi samorządami, gdzie elektrownie jądrowe mogą stanąć, to Koreańczycy uznali, że mają pełne prawo do oferowania swojej technologii Polsce. W przeciwnym razie nie angażowaliby takich sił ludzkich i środków finansowych w te przedsięwzięcia.

Dwie technologie jądrowe lepsze niż jedna. Większe bezpieczeństwo

Pada pytanie, czy ma sens budowa elektrowni jądrowych w Polsce w oparciu o dwie technologie.

- To bardzo dobry pomysł! Dwóch dostawców zwiększa nasze bezpieczeństwo. Już powinniśmy jak najszybciej ruszać z lokalizacją drugiej elektrowni jądrowej np. w Bełchatowie i zacząć tam badania środowiskowe. Dwóch dostawców zabezpiecza nas przed takimi problemami, jakie obserwujemy teraz we np. Francji, gdzie identyczny zapasowy podzespół wdrożono w kilkunastu reaktorach. Teraz się jednak okazuje, że wymieniony element wymaga poprawek i w środku kryzysu energetycznego Francuzi muszą przeprowadzać równoległe remonty. Jeżeli będziemy mieli dwie technologie to zabezpieczamy się przed takimi sytuacjami - ocenia Adam Błażowski.

Pada także pytanie o finansowanie elektrowni jądrowych.

- Najbardziej sensownym sposobem byłoby rozwiązanie, gdzie państwo buduje seryjnie bloki jądrową, a gdy je już zbuduje, to pozbywa się udziałów na rzecz samorządów i firm, które mogą korzystać wtedy z taniej energii na zasadach spółdzielni. Kapitał jest wtedy “recyklingowany”, bo tych samych pieniędzy można użyć do budowy nowego bloku . Podobny model spółdzielni jądrowej sprawdza się np. w Finlandii, a dla polskich warunków jako tzw. Model SaHo przystosowali go eksperci SGH i Ministerstwa Klimatu - wskazuje Adam Błażowski.

Decyzja o wyborze technologii w najbliższych dniach lub tygodniach

Wiadomo, że oferta Westinghouse jest najprzychylniej postrzegana przez polski rząd. Amerykanie mogą być prawie pewni, że Polska wybierze technologię AP 1000. Wicepremier Jacek Sasin i minister klimatu Anna Moskwa 22 i 23 października rozmawiali w Stanach jednoczonych o budowie elektrowni jądrowych.

- Jesteśmy już bardzo blisko tego, aby tego partnera już wskazać decyzją rządu; po tym spotkaniu jesteśmy już o wiele bliżej, by ta decyzja mogła być podjęta - powiedział Jacek Sasin po spotkaniu z sekretarz energii USA Jennifer M. Granholm.

Jak ocenił, rozmowy były "bardzo konstruktywne" i wyjaśniły wiele wymagających tego kwestii.

Pytany o to, czy oznacza to wybór amerykańskiej firmy Westinghouse, odpowiedział, że po rozmowach w Waszyngtonie można powiedzieć, że jest "bardzo duża szansa", że to firma z USA będzie dostawcą technologii w trzech pierwszych budowanych w Polsce reaktorach.

Niewykluczone, że decyzję w tej sprawie podejmie polski rząd jeszcze w tym tygodniu.

Program energetyki jądrowej do zmiany? Nowy pomysł Jacka Sasina

Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zakłada budowę 6 reaktorów jądrowych, w sumie o łącznej mocy od 6000 do 9000 megawatów. Harmonogram zakłada na razie budowę i oddanie do eksploatacji 2 elektrowni jądrowych po 3 reaktory każda, ale może być rozszerzony. Ma się tym zajmować spółka Polskie Elektrownie Jądrowej (PEJ), w której obecnie Skarb Państwa ma 100 proc. udziałów. W dalszym kroku mniejszościowe udziały w PEJ ma objąć dostawca technologii.

W ostatnich dniach pojawiła się jednak koncepcja, że elektrownię jądrową z koreańskimi reaktorami mają wybudować grupy PGE i ZE PAK. Bloki te miałyby powstać w Pątnowie, na terenach należących do ZE PAK.

Koalicja to bardzo ciekawa: na czele PGE stoi Wojciech Dąbrowski, który współpracuje z Jackiem Sasinem od wielu lat, a Pątnów jest od dawna wskazywany jako bardzo dobre miejsce do budowy elektrowni jądrowych.

Do końca 2022 r. PGE ma przekazać swoje elektrownie węglowe oraz kopalnie węgla brunatnego do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). W zamian PGE planuje duże inwestycje w energetykę odnawialną, głównie w morskie farmy wiatrowe. Elektrownie jądrowe i źródła odnawialne byłyby miksem technologii zeroemisyjnych w grupie PGE, i wzajemnie by się uzupełniały.

O Pątnowie (i o Bełchatowie) jest otwarcie mowa w Polskim Programie Energetyki Jądrowej (PPEJ) jako miejsce dla kolejnych - po Kopalinie - bloków jądrowych. Wśród zalet Pątnowa w PPEJ wymienia się "rozwiniętą sieć przesyłową, transportową i inną infrastrukturę, położenie w centrum Polski oraz fakt, że budowa elektrowni jądrowych na tych terenach po wygaszeniu eksploatowanych elektrowni pozwoli na utrzymanie miejsc pracy".

Kilka dni temu Jacek Sasin w mediach społecznościowych napisał, że Polska potrzebuje nie jednej a kilku elektrowni atomowych. Te kilka elektrowni jądrowych mogłoby być opartych na kilku, przynajmniej dwóch, ale może i trzech (nie zapominajmy o francuskim EDF!), technologiach.

Z pewnością takie rozwiązanie byłoby dobre dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Nie byłoby te niczym dziwnym w świecie, elektrownie jądrowe oparte na różnych technologiach już posiada Finlandia, będą miały Czechy i być może Wielka Brytania. Także Chiny mają elektrownie jądrowe wybudowane przez różnych dostawców.