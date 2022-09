Amerykanie stawiają na Polskę. To najważniejszy rynek

Westinghouse mocno stawia na region Europy Środkowo-Wschodniej. Amerykańska firma właśnie podpisała kolejne porozumienie o współpracy przy projektach atomowych z 22 polskimi firmami. O planach firmy w Polsce mówi WNP.PL Elias Gedeon z Westinghouse.

Westinghouse angażuje się w projekty nuklearne w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, Ukrainie, Słowenii, Bułgarii i Słowacji.

Firma, oprócz projektów budowy nowych bloków nuklearnych, zaopatruje istniejące bloki w paliwo, które do tej pory sprowadzano z Rosji.

Jesteśmy pewni, że jeśli polski rząd podejmie decyzję w sprawie wyboru technologii w październiku, to pierwszy reaktor powstanie do 2033 roku - podkreślał Elias Gedeon.

Westinghouse Electric Company podpisał kolejne umowy o współpracy (MoUs) z 22 firmami w Polsce.

Umowy, podpisane w obecności ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego, dotyczą współpracy w zakresie potencjalnej budowy sześciu reaktorów AP1000 w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz przyszłych projektów z wykorzystaniem technologii AP1000 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak mówi w rozmowie z WNP.PL Elias Gedeon, prezes ds. operacji handlowych firmy Westinghouse, amerykańska firma jest aktywna w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie realizuje projekty nuklearne. Jednak to Polska, obok Ukrainy, jest najważniejszym rynkiem dla amerykańskiej firmy.

Elias Gedeon podkreśla, że w wyniku wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego na rynkach paliwowych trzeba szukać alternatywnych źródeł energetycznych a energetyka atomowa pozostaje niezawodnym źródłem energii, które może pomóc państwom Europy Środkowo-Wschodniej osiągnąć cele związane z dekarbonizacją.

Westinghouse rozwija swoje technologie w Europie Środkowo-Wschodniej, która stała się istotnym dla firmy regionem

Firma Westinghouse podpisała umowę na budowę pierwszego bloku w Ukrainie, który będzie pierwszym z dziewięciu. Rozpoczęły się również badania nad budową sześciu bloków nuklearnych w Polsce. Westingouse szykuje się także do przetargu na budowę bloku nuklearnego w Czechach w elektrowni Dukovany. Toczą się również rozmowy z rządami Słowenii, Bułgarii i Słowacji na temat budowy nowych bloków energii nuklearnej.

Oprócz tych rozmów, dotyczących rozwoju bloków nuklearnych w oparciu o reaktory AP 100, firma wspiera również bloki nuklearne paliwem, które były dotychczas zaopatrywane przez Rosję. Westinghouse dostarcza paliwo VVER do bloków w regionie.

Westinghouse przewiduje budowę pierwszego bloku jądrowego w Polsce do 2033 roku

Westinghouse przygotował szczegółową dwustronną mapą drogową mającą prowadzić do budowy sześciu wielkoskalowych reaktorów w Polsce, opartych o amerykańską technologię. Znalazły się w niej szczegóły projektu, koszty i etapy realizacji. Raport tworzy także ramy dla współpracy strategicznej pomiędzy USA a Polską w zakresie cywilnej energetyki jądrowej. Stanowi też wypełnienie zobowiązania wynikającego z polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej o współpracy w zakresie cywilnej energetyki jądrowej podpisanej w październiku 2020 r.

- Jesteśmy pewni, że jeśli rząd podejmie decyzję w sprawie wyboru technologii do października, to pierwszy reaktor powstanie do 2033 roku - podkreślał Elias Gedeon.