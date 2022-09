Amerykanie uzupełnili ofertę na budowę elektrowni jądrowych w Polsce

Prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik oraz ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński przekazali minister klimatu i środowiska Annie Moskwie „Raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze Cywilnej Energetyki Jądrowej”.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Westinghouse oferuje Polsce reaktory AP 1000. Cztery takie bloki pracują w Chinach a dwa są na końcowych etapach budowy w Stanach Zjednoczonych.

Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska, w rozmowie z WNP.PL zapowiedział, że w przypadku pierwszego bloku AP1000 udział polskiego przemysłu prognozuje się na poziomie ok. 50 proc., w przypadku kolejnych ten udział będzie rósł.

O budowę elektrowni jądrowych w Polsce stara się także francuski koncern EDF z reaktorem EPR o mocy 1600 MW i grupa KHNP z Korei Południowej z reaktorem APR 1400.

Jak podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, „Raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze cywilnej energetyki jądrowej” jest szczegółową dwustronną mapą drogową mającą prowadzić do budowy sześciu wielkoskalowych reaktorów opartych o amerykańską technologię.

Tworzy on także ramy dla współpracy strategicznej pomiędzy USA a Polską w zakresie cywilnej energetyki jądrowej. Raport stanowi wypełnienie zobowiązania wynikającego z polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej o współpracy w zakresie cywilnej energetyki jądrowej podpisanej w październiku 2020 r.

Elektrownie jądrowe to energia bezemisyjna i wolna od wpływów Rosji

- Raport to coś więcej niż oferta handlowa, to odzwierciedlenie 18 miesięcy intensywnych prac i milionów dolarów przeznaczonych na analizy i oceny. W celu przygotowania raportu amerykańskie firmy Westinghouse i Bechtel przeprowadziły szczegółowe badania dopasowania technologii AP1000 do oczekiwań Polskiego Programu Energetyki Jądrowej i Polskich Elektrowni Jądrowych jako inwestora w budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Ostateczna wersja raportu była poddana dokładnej ocenie ekspertów i uznana za pełną przez dwustronny komitet sterujący pod przewodnictwem wiceministra klimatu i środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego oraz sekretarza Andrew Lighta z amerykańskiego Departamentu Energii - poinformował resort środowiska.

Mówiąc o znaczeniu dokumentu amerykańska sekretarz ds. energii USA Jennifer Granholm podkreśliła, że Raport stanowi znaczący krok w kierunku rozwoju w Polsce cywilnego przemysłu jądrowego, który nie emituje dwutlenku węgla i będzie kolejnym europejskim źródłem energii wolnym od wpływów Rosji. Projekt ten może zapewnić Polakom najbezpieczniejszą, najbardziej zaawansowaną i niezawodną technologię jądrową.

- Mam nadzieję, że Polska wybierze partnerstwo z USA tak, aby Polacy mogli otrzymać najbezpieczniejszą, najbardziej rozwiniętą i najbardziej godną zaufania z dostępnych technologii. Postrzegam ten projekt jako podstawę ułatwiającą zastosowanie cywilnej energetyki jądrowej i wspólne badania - powiedziała Jennifer Granholm.

Finalizacja raportu koncepcyjno-wykonawczego w tle wojny na Ukrainie

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaznaczyła, że Polska docenia współpracę z USA, opartą na na międzyrządowej umowie podpisanej w październiku 2020 r., która doprowadziła do finalizacji Raportu koncepcyjno-wykonawczego.

- Raport zostanie uwzględniony przez Rząd RP w trakcie podejmowania kluczowych decyzji dotyczących technologii jesienią tego roku. Wykorzystanie energii jądrowej w Polsce w znaczący sposób przyczyni się do zmniejszenia ilości emitowanych emisji, rozwoju społeczno-gospodarczego i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, co stanowi największy priorytet ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę - wyjaśniła Anna Moskwa.

Zdaniem ambasadora USA w Polsce Marka Brzezińskiego, Polska nie znajdzie lepszych partnerów niż Westingouse i Bechtel.

- Ten wyczerpujący raport stanowi odzwierciedlenie amerykańskiego zaangażowania w bezpieczeństwo energetyczne Polski i może rozpocząć intensywny rozwój wielowymiarowych relacji strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i gospodarki - dodał Mark Brzeziński.

Duży udział polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowych

Westinghouse stawia na udział polskiego przemysłu w budowie elektrowni.

- W przypadku pierwszego bloku AP1000 udział polskiego przemysłu prognozujemy na poziomie ok. 50 proc., w przypadku kolejnych jednostek zakładamy, że ten udział będzie rósł - mówił Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska w rozmowie z WNP.PL.

Westinghouse oferuje Polsce reaktory AP 1000. Cztery takie bloki pracują w Chinach a dwa są na końcowych etapach budowy w Stanach Zjednoczonych. Chiny planują budowę kolejnych czterech takich jednostek.

Atomowe rozmowy Mateusza Morawieckiego: Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Francja

Wydaje się, że wybór technologii jądrowej przez Polskę jest coraz bliżej. W ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przywódcami krajów, które tę technologię oferują Polsce.

Mateusz Morawiecki w niedzielę, 4 września, na prośbę strony amerykańskiej, rozmawiał telefonicznie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Rozmawiano m.in. o tym, że konieczne staje się poszukiwanie nowych źródeł energii i rozwój m.in. energetyki jądrowej w takich krajach, jak Polska.

Kilka dni przed rozmową z Kamalą Harris, we wtorek, 30 sierpnia 2022 r. Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z prezydentem Korei Południowej Yoon Suk-yeolem. Jak podała kancelaria premiera, omówiono m.in. wzajemną współpracę gospodarczą i wojskową, działania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, w tym w obszarze energetyki jądrowej.

Dzień przed rozmową z prezydentem Korei Południowej, w poniedziałek, 29 sierpnia 2022 r. Mateusz Morawiecki o współpracy w sektorze energetyki jądrowej rozmawiał w Paryżu prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

- W odniesieniu do elektrowni jądrowych Francja jest naturalnym partnerem - od razu przychodzi na myśl, kiedy myślimy o naszych projektach atomowych. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Chciałbym przyspieszyć ten proces - mówił Mateusz Morawiecki.

Polska planuje budowę 6 dużych bloków jądrowych o łącznej mocy ok. 6-9 tys. MW. Pierwszy z nich ma zacząć produkować energię w 2033 r.