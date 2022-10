Amerykanie zbudują pierwszą atomówkę w Polsce, a Francuzi drugą? Zarobią też Koreańczycy

Być może jeszcze w październiku 2022 r. poznamy dostawcę technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - z dużym prawdopodobieństwem będzie to Westinghouse. Nie wykluczone, że drugą elektrownię zbuduje francuski EDF. Zarobić na polskim atomie powinny firmy z Korei Płd.

Polska planuje budowę 6 dużych bloków jądrowych o łącznej mocy ok. 6-9 tys. MW.

Elektrownie jądrowe w Polsce chcą budować francuski EDF z reaktorem EPR o mocy 1600 MW, południowo-koreański KHNP z reaktorami APR 1400 i amerykański Westinghouse z reaktorem AP 1000.

Na początku września 2022 r. Mateusz Morawiecki powiedział, że oferty francuskiego EDF i amerykańskiego Westinghouse się nie wykluczają. KHNP może być poddostawcą dla Westinghouse i EDF.

Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, od kilku tygodni zapowiada, że decyzja w sprawie wyboru partnera budowy elektrowni jądrowej w Polsce zapadnie w najbliższym czasie.

Teraz portal strefainwestorow.pl informuje, że może to być kwestia kilku dni, a dostawcą technologii pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zostanie amerykański koncern Westinghouse. Portal wskazuje, że los kolejnych elektrowni jądrowych w Polsce będzie czekał na dalsze rozstrzygnięcie.

Wybór technologii jądrowej dla Polski możliwy jeszcze w październiku

Informacje na temat zbliżającego się terminu podjęcia przez rząd decyzji ws. wyboru partnera w projekcie atomowym potwierdzają wcześniejsze wydarzenia. Przypomnijmy, że 12 września 2022 r. prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik oraz ambasador Stanów jednoczonych w Polsce Mark Brzeziński przekazali minister klimatu i środowiska Annie Moskwie „Raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze Cywilnej Energetyki Jądrowej”.

Komentując przekazanie tego dokumentu Anna Moskwa w wywiadzie dla Polsat News powiedziała, że według umowy polsko-amerykańskiej polski rząd ma 30 dni na analizę tego podsumowania, współpracy i decyzję, co dalej ze współpracą polsko-amerykańską, jeśli chodzi o atom.

Anna Moskwa przyznała, że „te 30 dni, to są 30 dni umowne”. „Nie mniej jednak, bardzo nam zależy na dobrym i szybkim podjęciu tej decyzji” - powiedziała. Dopytywana, czy w październiku taka decyzja zapadnie, odparła: „Powinna zapaść”.

Westinghouse mile widziany. Partnerstwo energetyczne, ale także polityczne

Dla każdego, kto choć trochę obserwuje przygotowania do rozpoczęcia programu jądrowego w Polsce nie jest tajemnicą, że rząd Polski łaskawym okiem spogląda na ofertę amerykańskiego Westinghouse. Jako zwolennik tej oferty był postrzegany m.in. Piotr Naimski, były Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Dostawców, którzy mają technologię (jądrową - przyp. red.) sprawdzoną i umieją budować według założonego budżetu i w założonym czasie a z którymi w dodatku jeszcze chcemy mieć strategiczne partnerstwo na dziesięciolecia, nie ma wielu - mówił Piotr Naimski w rozmowie z WNP.PL

Jak dodał, budowa elektrowni jądrowej to przedsięwzięcie, które jest długotrwałe, potrzeba na to 10, 11 czy 12 lat i chodzi o to, aby w całym tym czasie trzymać się idealnie harmonogramu, beż żadnych opóźnień.

- To opóźnienia są najbardziej kosztowne i z tym mamy do czynienia np. we Francji, gdzie EDF nie jest w stanie skończyć budowanego przez siebie reaktora - zaznaczył Piotr Naimski.

Piotr Naimski 20 lipca 2022 r. został odwołany ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale nie wykluczone, że znowu będzie się zajmował energetyką jądrową. Ostatnio pojawiły się pogłoski, że może otrzymać nadzór nad przygotowaniami do budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Potwierdził to oficjalnie Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Kaczyński, pytany, czy Piotr Naimski rzeczywiście ma zająć się sprawami elektrowni powiedział, że "szczególnie tej inicjatywy związanej ze Stanami Zjednoczonymi".

- Natomiast nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy on już się zdecydował na przyjęcie tej propozycji. Zresztą zajmował się tym już od wielu lat. Ale za niego tu niczego powiedzieć nie mogę - powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polskim Radiem.

Jeśliby Piotr Naimski powrócił do rządu, to raczej nie po to, aby wspierać przy budowie elektrowni jądrowej firmy z Francji czy Korei Południowej... To jest więc kolejne, pośrednie potwierdzenie, że oferta Westinghouse zostanie przez Polskę wybrana.

Przykładem przychylnego spojrzenia na ofertę Westinghose jest także raport oddziaływania na środowisko, przygotowany przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), w którym posłużono się przykładem reaktora AP1000 oferowanego przez amerykańską grupę. O reaktorach oferowanych przez EDF i KHNP nic nie wspomniano.

Stany Zjednoczone nie należą do Unii Europejskiej - trzeba ten problem rozwiązać

W ostatnich miesiącach współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi bardzo mocno się umocniła. To także ważny argument przemawiający za wyborem oferty Westinghouse.

Ale oferta amerykańska ma bardzo poważną wadę - nie zapominajmy, że Stany Zjednoczone nie są członkiem Unii Europejskiej. A tak poważna inwestycja, jak budowa kilku elektrowni jądrowych, będzie budziła wielkie polityczne emocje w UE, dlatego warto byłoby mieć wsparcie dla takiego przedsięwzięcia. W UE jest koalicja kilku państw, pod przewodnictwem Niemiec, chcąca blokować budowę nowych elektrowni jądrowych, ale jest też - na pewno liczniejsza - koalicja państw chcących elektrownie jądrowe budować. W drugiej grupie jest m.in. Polska i Francja.

Do tego dochodzą kontrowersje dot. bezprzetargowego wyboru technologii jądrowej przez Polskę.

- Jeżeli mamy rozpatrywać cały proces w kategoriach formalnych, to istnieją unijne przepisy pozwalające polskiemu rządowi procedować w taki sposób, w jaki teraz to robi. Można przytoczyć więcej przykładów takiego procedowania w zakresie wyboru technologii czy dostawcy, jaki wybrała Polska. Podobnie było we Francji, gdzie podjęto decyzję na podstawie jednej oferty, czy na Węgrzech, na co Komisja Europejska również się zgodziła. Jest to sprawa do uzgodnienia między polskim rządem a Komisją Europejską - mówi w rozmowie z WNP.PL Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska.

Dlatego warto mieć tu przychylność Komisji Europejskiej. Wiadomo, że jednym z wiodących krajów UE jest Francja, która ma swoją własną technologię jądrową. I tu polski rząd myśli nad rozwiązaniem.

Oferty francuskiego EDF i amerykańskiego Westinghouse się nie wykluczają

Na początku września 2022 r. Mateusz Morawiecki powiedział, że oferty francuskiego EDF i amerykańskiego Westinghouse się nie wykluczają.

- Wręcz przeciwnie. Mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że dla głównego francuskiego producenta energii EDF (Electricite de France) jednym z głównych partnerów jest właśnie amerykański Westinghouse. I obie strony na to zresztą również wskazują - zaznaczył Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News.

Wątek ten kontynuował Philippe Crouzet, wysoki przedstawiciel rządu Francji ds. współpracy z Polską w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej, który we wrześniu był w Polsce.

- Premier Morawiecki otworzył perspektywę, która jest przemyślana. To znaczy: mieć dwóch dostawców lub dwie grupy dostawców technologii jądrowych. Ma to sens w przypadku programu, który będzie trwał bardzo długo, nawet do 100 lat - powiedział Philippe Crouzet.

Jego zdaniem wykorzystanie kilku technologii mogłoby doprowadzić do przyspieszenia, ponieważ w program zaangażowanych byłoby więcej zasobów, więcej ludzi i firm pracujących przy składających się nań projektach.

Koreańczycy także mogą otrzymać dużą część polskiego atomowego tortu

Nie zapominajmy o ofercie koreańskiej grupy KHNP. Przez część ekspertów oferta KHNP jest najlepiej postrzegana, wskazują oni, że Koreańczycy bez przeszkód budują elektrownię jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Do tego dochodzi także ścisła współpraca w sektorze obronnym pomiędzy Polską a Koreą Południową.

Wydaje się jednak, że pod względem politycznym oferta KHNP nie może się równać amerykańskiej i francuskiej, trudno jednak pominąć Koreę Południową przy rozwoju programu jądrowego w Polsce - to ścisła, światowa czołówka. Dlatego nie wykluczone, że koreańskim firmom zostanie zaoferowana rola ważnych dostawców do budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Współpraca koreańskich firm i Westinghouse trwa od wielu lat, np. grupa Doosan wyprodukowała reaktory i wytwornice pary reaktorów AP1000, które były budowane w Chinach i USA.

Ji Seok Lee ze spółki Doosan Enerbility w rozmowie z polskimi dziennikarzami podkreślał, że firma buduje elementy do elektrowni jądrowych nieprzerwanie od 40 lat i nie doświadczyła luki kompetencyjnej, jaka objawiła się w szeregu europejskich i amerykańskich firm, które miały kilkudziesięcioletnią przerwę w nowych budowach.

- Korea w tym czasie budowała u siebie elektrownie jądrowe w sposób ciągły, więc procesy produkcyjne nigdy nie zostały przerwane - zaznaczył Lee Ji Seok.

To wszystko oznacza, że Polska może dokonać takiego wyboru technologii dla swoich elektrowni jądrowych, który pod względem technologicznym i politycznym zadowoli naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych, Francji i Korei Południowej.

