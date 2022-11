Amerykańscy spawacze przyspieszą remonty francuskich reaktorów

EDF nadal nie usunął awarii w reaktorach jądrowych. Dziś do sieci podłączonych było tylko 30 z 56 bloków. Chcąc przyspieszyć prace remontowe, zaangażowano 100 spawaczy i monterów rur z Ameryki Północnej.

Trwa wyścig z czasem przed nadchodzącą zimą. Koncern energetyczny EDF chce przywrócić maksymalną ilość reaktorów jądrowych i produkować wystarczającą ilość energii, aby ograniczyć import. Jednak dziś w oficjalnym komunikacie przekazano, że ze względu na przestoje związane ze strajkiem o charakterze płacowym, w październiku nie udało się wykonać niezbędnych prac remontowych w czterech elektrowniach.

Dziś do francuskiego systemu podłączonych było 30 reaktorów na 56, być może jeszcze w grudniu do pracy zostanie przygotowanych kolejnych 12, w styczniu do dyspozycji powinno być już łącznie 46 bloków.

- EDF po zidentyfikowaniu uszkodzeń i zakresu niezbędnych prac, związanych z problemem korozji w niektórych reaktorach, zamierza ujednolicić prace naprawcze i w pewnym stopniu je uprzemysłowić - powiedział odpowiedzialny za sektor energii atomowej w EDF Regis Clement

Obok problemów technicznych związanych z korozją najważniejszą przeszkodą w terminowym prowadzeniu remontów jest brak ludzi. Dlatego też od listopada zaangażowano dodatkowo 500 specjalistów oraz podpisano kontrakty ze 100 spawaczami i monterami rur z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. To powinno znacząco przyspieszyć roboty.

EDF w wydanym komunikacie potwierdził, że 16 z 56 reaktorów jest wrażliwych lub nawet bardzo wrażliwych na zjawisko korozji naprężeniowej. 10 bloków jest obecnie poddawanych specjalnym pracom remontowym i do początku 2023 roku powinny być sprawne. Pozostałych 40 reaktorów jest wybudowanych w innej technologii i nie występuje w nich korozja.

Chcąc uniknąć w przyszłości problemów z eksploatacją zaplanowano, że w latach 2023-2025 wszystkie reaktory, którymi dysponuje EDF poddane zostaną kontroli przy okazji okresowych przeglądów i konwencjonalnej konserwacji.