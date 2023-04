Analitycy dostrzegli potencjał ML System. Firma od razu zyskała na wartości

Analitycy Ipopema Securities podwyższyli wartość godziwą akcji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych spółki z branży odnawialnych źródeł energii (OZE) - ML System - do 92 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W środę (5 kwietnia) rano kurs ML System rośnie najmocniej na całej giełdzie (gdzie sentyment jest dosyć przeciętny), o ponad 5 proc., do niespełna 66 zł za akcję. Obroty nie są przesadnie wysokie, przekraczają 0,5 mln zł. Do wyceny z rekomendacji na poziomie 92,22 zł brakuje wzrostu o prawie 40 procent.

Sprzedaż produktów ML System przyspieszyła, za spółką zaskakująco dobry kwartał

- Podnieśliśmy naszą prognozę EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami - przyp. red.) dla ML System na rok 2023 po tym, jak firmie udało się przyspieszyć sprzedaż produktów nowej ery kwantowej w większym stopniu niż oczekiwaliśmy. Wyniki MLS za IV kwartał 2022 przebiły nasze oczekiwania. Spółka po raz pierwszy zaprezentowała przychody z Quantum i 2D Glass jako odrębną linię biznesową: w 2022 roku wyniosły one 35,4 mln zł (wzrost z 3,2 mln zł w 2021), a marża EBIT (zysk operacyjny, przed opodatkowaniem i odsetkami - przyp. red.) osiągnęła oszałamiające 40 proc. Pobiło to nasze oczekiwania co do marży EBIT na poziomie 30 proc. - wskazują w raporcie analitycy.

Poniżej dotychczasowe wyniki spółki i prognoza na lata 2023-2025:

Analitycy wskazują także, że w dalszej perspektywie marża może ulec nieznacznemu pogorszeniu, ponieważ spółka może szybko zwiększyć sprzedaż i pozyskać nowych klientów, co może przełożyć się na spadek cen. Spodziewają się, że CAPEX (nakłady inwestycyjne) podwoi się w 2023 roku w porównaniu z 2022 rokiem, chociaż na razie prawdopodobnie pokryje to większość planów inwestycyjnych firmy.

Rekomendacja kupuj, cena docelowa o 40 proc. wyższa od bieżącej

- Uważamy, że firma zasługuje na premię do innych, ponieważ wygląda na to, że w nadchodzących latach szybko zwiększy zyski. Podnieśliśmy nasze FV (wartość godziwa - przyp.red.) o 10,9 proc. do 92,22 zł i podtrzymujemy rekomendację KUPUJ - napisali w raporcie datowanym na 5 kwietnia.

Od momentu publikacji wyników ML System (miało to miejsce 31 marca), które na poziomie całego roku nie były specjalnie imponujące, ale sam czwarty kwartał okazał się zaskakująco dobry, kurs spółki przełamał trend spadkowy trwający od połowy 2021 roku. Tylko w ciągu ostatnich pięciu sesji wartość spółki wzrosła o 16 procent i tak też wygląda stopa zwrotu w ujęciu od początku roku.

ML System wyceniany jest na warszawskiej giełdzie na około 420 mln zł, przy cenie 66 zł za akcję. Historyczny szczyt notowań miał miejsce w lutym 2021 roku, gdy po ogłoszeniu wynalezienia tzw. "Covid detectora" kurs poszybował na 180 zł. Tak szybko jak wzrósł, tak szybko spadł do poziomów bieżących, a samo urządzenie nie znalazło zastosowania w praktyce.