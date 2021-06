Analitycy: na stacjach benzynowych podwyżki możliwe, ale nie przesądzone

W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach benzynowych mogą wzrosnąć, ale nie jest to przesądzone - oceniają analitycy. Wskazują przy tym na rosnące ceny paliw w hurcie.

W ocenie Biura Maklerskiego Reflex, jeśli ceny w hurcie będą dalej rosły, to w przyszłym tygodniu możemy się spodziewać większych podwyżek. Jak przypomina BM Reflex, hurtowe ceny spot w krajowych rafineriach osiągnęły poziom najwyższy w tym roku. Jeśli chodzi o ceny benzyny, to są one jednocześnie najwyższe od dwóch lat, a oleju napędowego od stycznia 2020 r. - wskazuje biuro.

Jednak w ocenie portalu e-petrol.pl nie powinniśmy zatem na razie obawiać się gwałtownego wzrostu kosztów tankowania.

Według e-petrol.pl, w przyszłym tygodniu średnie ceny benzyny 95 zawrą się w przedziale 5,25-5,36 zł za litr, a w przypadku oleju napędowego - między 5,17 a 5,28 zł za litr. Dla autogazu portal spodziewa się cen w przedziale 2,34-2,39 zł za litr.