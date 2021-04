Andrzej Duda przed szczytem klimatycznym: elektrownie atomowe trzeba zbudować

Elektrownie atomowe trzeba zbudować; będą one musiały stanowić istotną część naszego miksu energetycznego - mówił prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział, że w czasie szczytu klimatycznego zorganizowanego przez prezydenta USA, będzie podkreślał zasadę "sprawiedliwej transformacji".

Z inicjatywy prezydenta USA Joe Bidena w czwartek rozpoczął się dwudniowy wirtualny szczyt klimatyczny z udziałem przywódców 40 państw. Jego celem jest podkreślenie konieczności pilnych działań oraz korzyści gospodarczych wynikających z ambitniejszego podejścia do ochrony klimatu.

Do udziału w debacie prezydent Stanów Zjednoczonych zaprosił też prezydenta Dudę, który zabierze głos w piątkowej debacie

Andrzej Duda pytany, czy w czasie konferencji zadeklaruje w imieniu Polski jasny cel redukcyjny, odparł, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, która podjęła w tej kwestii deklarację osiągnięcia do 2050 roku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. - Będziemy się starali czynić wszystko, by porozumienia europejskie zrealizować - dodał prezydent.

Prezydent podczas czwartkowego śniadania prasowego zorganizowanego w związku z szczytem klimatycznym, podkreślał satysfakcję z tego, że dla mocarstwa gospodarczego, jakim są Stany Zjednoczone, ochrona klimatu jest dziś tematem ważnym. Wskazywał, że do tej pory USA, podobnie jak inne potęgi gospodarcze, były wstrzemięźliwe, jeśli chodzi o wyznaczanie ambitnych celów ochrony klimatu.



Wyraził też satysfakcję, że Polska została zaproszona do grona 40 państw świata, które wezmą udział w szczycie, co zdaniem prezydenta pokazuje, że jesteśmy postrzegani jako "państwo, które w jakiś sposób organizuje życie Europy Centralnej". Przypomniał, że w ciągu ostatnich dni konsultował się z przywódcami krajów Trójmorza na temat tego, jakie mają oczekiwania wobec szczytu i pytał ich, czy chcą, by w ich imieniu przekazał na szczycie informacje o problemach regionu w kwestii ochrony klimatu.



Wskazywał, że przywódcy Trójmorza, z którymi rozmawiał, jednogłośnie podkreślali konieczność realizacji zasady "just transition" czyli "sprawiedliwej transformacji". "My po prostu musimy mieć czas, aby proces przekształcenia realizować w taki sposób, by zabezpieczone były miejsca pracy" - mówił prezydent.



Podkreślił, że transformacja energetyczna zgodnie z zasadą "sprawiedliwej transformacji" musi być partycypacyjna, czyli realizowana lokalnie; musi być też innowacyjna i stymulująca rozwój gospodarczy. Dodał, że w rozmowach z liderami regionu cały czas wracał temat górnictwa i konieczności zamykania kopalń.



Pytany, czy w czasie konferencji zadeklaruje w imieniu Polski jasny cel redukcyjny, odparł, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, która podjęła w tej kwestii deklarację osiągnięcia do 2050 roku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla



"Będziemy się starali czynić wszystko, by porozumienia europejskie zrealizować. Podchodzimy do tego bardzo ambitnie, jesteśmy zdeterminowani" - oświadczył. Wskazał jednocześnie, że pociąga to za sobą ogromne koszty. Wyraził nadzieję, że przy wsparciu środkami z Funduszu Odbudowy będziemy w stanie je zrealizować.



Prezydent podkreślił, że pierwszym celem jest jednak zerowy bilans emisji, czyli zrównoważenie emisji gazów cieplarnianych przez ich pochłanianie. Wskazywał na konieczność prowadzenia "rozsądnej gospodarki leśnej, by lasów było coraz więcej".