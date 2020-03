Andrzej Duda: walkę ze zmianami w środowisku naturalnym musimy podejmować wspólnie

Jako społeczność międzynarodowa, walkę ze zmianami w środowisku naturalnym musimy podejmować wspólnie - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent bierze udział w konferencji inaugurującej Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce.

"Walka ze zmianami w środowisku naturalnym to działanie, które jako społeczność międzynarodowa musimy podejmować wspólnie. Dla osiągnięcia sukcesu niezwykle istotne są wymiana doświadczeń i korzystanie z know how naszych partnerów. Dla Polski takim partnerem, ale również darczyńcą, jest m.in. Islandia, doświadczona w wykorzystywaniu dostępnych zasobów naturalnych" - powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że goszcząc prezydenta Islandii Gudni Thorlaciusa Jóhannessona, chciałby podziękować za wkład tego kraju do Funduszu EOG i podkreślić wielką wagę, jaką Polska przykłada do wieloletniej współpracy z Islandią od 2004 r. w obszarze wdrażania funduszy EOG oraz docenić wielką możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń.

Prezydent wyraził przekonanie, że kontynuacja dotychczasowej współpracy pozwoli na jeszcze bardziej efektywną realizację celów funduszy EOG. Mówił, że liczna obecność na konferencji to dowód na zainteresowanie i zapotrzebowanie na Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Duda zwrócił uwagę na wspólne przedsięwzięcia, jak np. współpracę przy uruchamianym we wtorek programie środowiskowym między polskim Ministerstwem Klimatu i NFOŚiGW a norweską Agencją Środowiska i norweską Dyrekcją ds. Zasobów Wodnych i Energii oraz Krajową Agencją ds. Energii Islandii.