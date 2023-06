Andrzej Jedut rezygnuje z funkcji prezesa ZEW Kogeneracja

Andrzej Jedut, prezes Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, 19 czerwca 2023 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 czerwca 2023 r. Jak podano, rezygnacja została złożona z powodów osobistych.

Andrzej Jedut prezesem ZEW Kogeneracja został w październiku 2020 r.

Andrzej Jedut jest absolwentem Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie eksploatacji turbin gazowych i układów gazowo-parowych, a także w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Ma dyplom MBA uzyskany po odbyciu studiów organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.

W roku 1989 przyjęto go do pracy w Elektrociepłowni Lublin Wrotków. Był tam dyżurnym inżynierem ruchu, kierownikiem Oddziału Analiz Eksploatacyjnych oraz kierownikiem Wydziału Ruchu; w roku 2012 awansował na stanowisko głównego inżyniera do spraw wytwarzania.

Od maja 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa w Elektrociepłowni Zielona Góra.

W styczniu 2020 roku został dyrektorem Oddziału Elektrociepłowni Gorzów Wielkopolski w PGE Energia Ciepła.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja należy do PGE Energia Ciepła z grupy kapitałowej PGE. Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 418 MW i cieplnej 1 080,15 MW.