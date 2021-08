Andrzej Legeżyński. Kim jest nowy prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Ostatnich kilka tygodni to czas przetasowań we władzach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Powierzenie sterów największego producenta węgla brunatnego i największego wytwórcy energii w Polsce Andrzejowi Legeżynskiemu nie jest jednak, jak się okazuje, specjalną niespodzianką.

Kadrowe trzęsienie ziemi w PGE GiEK

Powołanie Andrzeja Legeżyńskiego na stanowisko prezesa zarządu PGE GiEK być może zakończy kadrowe trzęsienie ziemi w zarządzie tej firmy, które zaczęło się ponad miesiąc temu. Początkiem licznych ostatnio zmian w zarządzie PGE GiEK było odwołanie z dniem 30 czerwca 2021 r. z funkcji prezesa spółki Wioletty Czemiel-Grzybowskiej.Decyzją Rady Nadzorczej PGE GiEK, pełniącym obowiązki prezesa zarządu został wtedy Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania i zarządzania majątkiem. Później prezesem został Krzysztof Kuśmierowski.Dość szybko złożył on rezygnację z prezesury , ale zapadła decyzja, że będzie pełnił obowiązki do czasu rozstrzygnięcia konkursu na prezesa zarządu spółki. Już po złożeniu rezygnacji ze stanowiska prezesa przez Krzysztofa Kuśmierowskiego rada nadzorcza PGE GiEK odwołała z zarządu spółki Norberta Grudnia.W przypadku żadnej z tych zmian kadrowych nie podano uzasadnienia. Stąd mnożyły się spekulacje. Np. takie że dymisja Wioletty Czemiel Grzybowskiej to następstwo wyłączenia z użytkowania świeżo oddanego bloku w Elektrowni Turów. Nowy blok energetyczny o mocy 496 megawatów został 19 czerwca wyłączony po nieco ponad miesiącu od oddania do eksploatacji. „Gazeta Wyborcza” pisała, że stało się to na skutek błędów konstrukcyjnych, które powodują zapychanie się filtrów.Zarówno PGE GiEK, jak i wykonawca bloku zdecydowanie zaprzeczyli tym zarzutom, informując, że postój nowego bloku został zaplanowany i uzgodniony z wykonawcą jeszcze przed oddaniem go eksploatacji. Stwierdziła również, że dymisja prezes nie miała nic wspólnego z wyłączeniem tego bloku.Także tajna nominacja i błyskawiczna rezygnacja Krzysztofa Kuśmierowskiego budziły wątpliwości. Działające w spółce związki dopatrywały się w tych ruchach kadrowych politycznych wojenek.Czytaj więcej: PGE GiEK znowu zmienia władze. Kadrowe trzęsienie ziemi Teraz wchodzącą w skład grupy energetycznej PGE spółką PGE GiEK pokieruje Andrzej Legeżyński. Czy już do końca kadencji?