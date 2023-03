Anglicy ogrzewają basen ciepłem z serwerów

Centrum danych, które ogrzewa basen? Dlaczego nie. W Wielkiej Brytanii urządzenie przeznaczone do przetwarzania danych ogrzewa basen miejski - informuje stacja BBC.

Pomysł jest w gruncie rzeczy dość prosty: komputery wewnątrz urządzenia są otoczone olejem, który wychwytuje ciepło, wystarczające do ogrzania basenu do około 30 st. C przez 60 proc. czasu. Pomaga w tym wymiennik ciepła.

W ten sposób Exmouth Leisure Centre, lokalne centrum sportu i rekreacji w Devon, oszczędza tysiące funtów, wydawane dotąd na ogrzanie basenu za pomocą energii elektrycznej.

Ciepło z centrum danych jest udostępniane bezpłatnie ośrodkowi sportowemu, natomiast start-up Deep Green, właściciel urządzenia, pobiera od swoich klientów opłaty za wykorzystanie jego mocy obliczeniowej na potrzeby sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

- Partnerstwo pomogło nam zredukować koszty. Ceny energii w ciągu ostatnich miesięcy stały się astronomiczne - powiedział stacji BBC Sean Day, który prowadzi Exmouth Leisure Centre.

Do programu przystąpiło też kolejnych siedem angielskich basenów.