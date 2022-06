Anna Moskwa: kopalnia i elektrownia Turów ważne dla polskiej energetyki

Kompleks Turów zasila ok. 4,5 mln gospodarstw domowych. Od 15 grudnia 2021 r. do 13 czerwca 2022 r. wyprodukowano w kompleksie 6288,6 GWh energii. To prawie 7 proc. krajowego zużycia energii - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Anna Moskwa poinformowała w poniedziałek na Twitterze, że "w kompleksie Turów od 15 grudnia 2021 r. do 13 czerwca 2022 r. produkowano 6288,6 GWh energii, która pozwoliła zasilić ok. 4,5 mln gospodarstw domowych. Jak dziś w obliczu agresji byśmy pokrywali prawie 7 proc. krajowego zużycia energii?" - pyta minister Moskwa na swoim profilu.

W maju ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów, która jest oddziałem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, a 20 września 2021 r. nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie tego środka tymczasowego. Był to efekt skargi strony czeskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni.

3 lutego br. premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali w Pradze umowę "między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów". Zakłada ona zapłatę przez Polskę 35 mln euro rekompensaty, oraz dodatkowo 10 mln euro od Fundacji PGE dla kraju libereckiego.

Premier Morawiecki zapowiedział, że Polska będzie się odwoływać od kar nałożonych w związku z niezaprzestaniem wydobycia w Turowie.