Anna Moskwa: nie będzie można palić wszystkim w domowych piecach

Nie jest prawdą to, co pojawia się w przestrzeni publicznej, że zniesienie norm dt. jakości węgla pozwala palenie wszystkim, bo pozostają jeszcze inne przepisy ogólne, które regulują normy dotyczące spalania - powiedziała we wtorek minister Anna Moskwa

Anna Moskwa wskazała, że mamy wojnę i priorytetem jest bezpieczeństwo energetyczne i to, aby była ciepła woda i żeby były ciepłe kaloryfery. Tym się kierował rząd podejmując decyzję o zniesieniu norm jakościowych.

Minister przypomniała, że w 2018 r. program Czystego Powietrza został wdrożony: to 8 mld środków, 6 mld podpisanych umów i 500 tys. gospodarstw domowych objętych programem.

Jeszcze około 600 samorządów nie podpisało umów na rzecz czystego powietrza i nie skorzystało ze środków, by móc u siebie w gminie zatrudnić przedstawiciela tego programu, który uzupełnia wnioski.

Szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa została zapytana, dlaczego podjęto decyzję o zniesieniu norm jakościowych węgla i czy rząd chce doprowadzić do tego, by "Polacy wrzucali do pieca co popadnie".

- A czy zakłada pan redaktor, że Polacy z automatu powrzucają wszystko do pieców? Myślę, że jesteśmy już zupełnie innej mentalności, w zupełnie innym oczekiwaniu. Chcemy żyć w czystym powietrzu, chcemy oddychać czystym powietrzem - stąd też zwiększenie popularności programu - odpowiedziała Anna Moskwa.

Nie można palić wszystkim

- Przypominam, że jesteśmy w sytuacji wojny. Nie mówimy o powszechności, mówimy o sytuacjach wyjątkowych, kiedy ktoś ma piec jeszcze niezmieniony, jeszcze nie skorzystał ze wsparcia, i w tej sytuacji wyjątkowej będzie potrzebował - i tu, żeby nie używać złych argumentów - to będzie węgiel, to będzie produkt nadający się do spalania i nie generujący negatywnych skutków środowiskowych - dodała.

Szefowa MKiŚ oceniła, że "są sytuacje wyjątkowe".

Praca dla samorządów

Minister Moskwa podczas konferencji zaapelowała do samorządów.

- Szkoda, aby obywatele przez upór polityczny władz nie skorzystali z tego wsparcia - dodała.

Minister została zapytana, jak zniesienie norm jakościowych ma się do faktu, że samorządowych uchwał antysmogowych.

- Samorząd w każdej chwili ma prawo zawiesić uchwałę, tak ja miałam prawo zawiesić rozporządzenie - odparła.