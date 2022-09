Anna Moskwa zachwala projekt wsparcia odbiorców ciepła

Projekt ustawy o wsparciu odbiorców ciepła to najbardziej kompleksowe rozwiązanie wspierające wszystkich odbiorców ciepła, w całej Unii Europejskiej - powiedziała minister klimatu Anna Moskwa.

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, placówek systemu ochrony zdrowia i systemu oświaty.

W piątek w Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu ustawy o wsparciu odbiorców ciepła przewidujące obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców, oraz dodatki dla gospodarstw domowych, używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG i oleju opałowego.

- Na dzisiaj jest to najbardziej kompleksowe i najszersze rozwiązanie wspierające wszystkich odbiorców ciepła, których potencjalnie mogą dotknąć podwyżki w całej Unii Europejskiej - powiedziała Anna Moskwa.

Blokujemy podwyżki na poziomie surowca, na poziomie 60 proc., odbiorcy zyskają

Dodała, że "blokujemy podwyżki na poziomie surowca, na poziomie 60 proc., co przełoży się na maksymalnie 40 proc. dla odbiorcy końcowego".

- Będzie to oznaczało wsparcie w taryfie od 1 tys. 100 zł nawet do 3 tys. 900 zł dla każdego odbiorcy w cieple systemowym, czyli dla tych, którzy mieszkają w małych, dużych blokach, w dużych miastach, średnich miastach, wszyscy, którzy nie są sami dla siebie dostawcą ciepła, a ciepło mają z ciepłowni - tłumaczyła.

Jak wskazała, ten rachunek, który otrzymają odbiorcy, będzie już z rekompensatą, pomniejszony. Formalności będą na poziomie ciepłowni i Urzędu Regulacji Energetyki - "który stoi na straży cen".

Wszyscy pozostali odbiorcy - analogicznie do dodatku węglowego - otrzymają dodatek w zależności od źródła ciepła" - podkreśliła.

3 tys. zł otrzymają ci, którzy ogrzewają się pelletem a 500 zł za LPG

Jak mówiła szefowa resortu klimatu, 3 tys. zł otrzymają ci, którzy ogrzewają się pelletem, 2 tys. zł, którzy używają kotłów olejowych, a 1 tys. zł - drewna, zaś 500 zł - LPG.

Moskwa wskazała, że rozwiązania zaczną obowiązywać "automatycznie zaraz po wejściu ustawy".

- Oznacza to, że bezpośrednio po zakończeniu obrad Senatu i podpisaniu przez pana Prezydenta RP, mieszkańcy będą mogli otrzymać ten dodatek, a ciepłownie będą występowały o rekompensaty - powiedziała.

Jak wskazała, jednocześnie wraz z wejściem w życie ustawy, ciepłownie są zobowiązane, by przenieść rekompensatę na odbiorców pod sankcją - "co oznacza, że nie ma możliwości niezłożenia takiego wniosku do urzędu regulacji".

- To jest 6,5 mln gospodarstw domowych - podkreśliła.

Minister Moskwa zaznaczyła, że Polska, jako jedyne państwo Unii Europejskiej, ma "kompleksowo ustawą rozwiązane ciepło, z chęcią tymi doświadczeniami podzielimy się z innymi państwami europejskimi 9 września na posiedzenie unijnej rady ds. energii".

W projekcie ustawy zapisano, że w obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego, projekt przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła - tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc.

Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata, wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa.

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych itd.

System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

