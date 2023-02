Antenę satelitarną przerobili na elektrownię

CKW, spółka zależna Axpo, zamontowała panele fotowoltaiczne na nieużywanej antenie satelitarnej firmy Leuk TDC w górskim regionie Szwajcarii. Wyłącznym odbiorcą energii jest Leuk TDC, która kupuje ją po stałej cenie od CKW. Docelowo instalacja przejdzie na własność Leuk TDC.

Firma Axpo poinformowała, że jej spółka zależna CKW, zamontowała panele fotowoltaiczne (PV) na antenie satelitarnej firmy Leuk Teleport & Data Centre (Leuk TDC), w Leuk w Valais, w górskim regionie Szwajcarii.

Około 110 tys. kWh rocznie z elektrowni w antenie satelitarnej

Grupa Axpo podała, że to pierwsza tego typu instalacja w Europie i poinformowała, że panele PV zamontowane wewnątrz talerza anteny satelitarnej generują około 110 tys. kWh rocznie, co odpowiada zapotrzebowaniu na prąd 25 gospodarstw domowych.

Cała produkowana energia elektryczna wykorzystywana jest przez spółkę Leuk TDC. Podano, że firma ma w planach dalsze inwestycje, które mają przekształcić w systemy solarne kolejne dwie należące do niej anteny satelitarne.

- Montaż paneli fotowoltaicznych wewnątrz talerza anteny satelitarnej, która nie jest już wykorzystywana w bieżącej działalności firmy, to bardzo dobry pomysł na zagospodarowanie infrastruktury, która wyszła już z użytku. Umiejscowienie paneli PV w takim miejscu to również wydajny sposób pozyskiwania energii ze słońca - mówi Alicja Piątek, dyrektor rozwoju projektów fotowoltaicznych Axpo w Polsce.

Dodaje, że anteny można obracać zgodnie z ruchem słońca, co pozwala na maksymalizację uzysku w każdym momencie pracy ogniw.

Docelowo instalacja solarna przejdzie na własność Leuk TDC

- Ponadto anteny Leuk TDC są zamontowane w Alpach tysiąc metrów nad poziomem morza, plus same mają czterdzieści metrów wysokości. Dzięki temu zamontowane na nich panele PV pracują ponad poziomem mgieł i w niskich temperaturach, co dodatkowo zwiększa ich efektywność - mówi Alicja Piątek.

W omawianym projekcie spółka CKW była odpowiedzialna za zaprojektowanie, montaż i uruchomienie instalacji PV, a w trakcie trwania umowy odpowiada za utrzymanie i zarządzanie elektrownią, jako sprzedawca produkowanej energii.

Wyłącznym odbiorcą produkowanej energii jest Leuk TDC, które kupuje ją po stałej cenie. Po upływie terminu określonego w kontrakcie instalacja solarna przejdzie na własność Leuk TDC.

- Taki model realizacji inwestycji PV przez przedsiębiorców jest coraz bardziej popularny i dostępny także w Polsce 0 dodaje Alicja Piątek.

Grupa Axpo jest największym producentem energii odnawialnej w Szwajcarii, zajmuje się też obrotem energią elektryczną.