Apator chce wejść mocno na rynek OZE

Grupa Apator rozwija rozwiązania dla sektora odnawialnych źródeł energii. Trwają analizy nowych produktów i usług, zakończenie prac planowane jest w pierwszym kwartale 2021 r. - poinformował Mirosław Klepacki, prezes Apator. Spółka rozważa także wejście w sektor magazynowania energii.

- Puka do nas wiele firm oferujących magazyny energii oraz produkujące sterowniki. Prowadzimy analizy na tych rynkach i do końca pierwszego kwartału 2021 r. i chcemy wejść na ten rynek - deklaruje Tomasz Łątka.Grupa Apator zadeklarowała współpracę w ramach inicjatywy „Przemysłowy Panel PV” koordynowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) oraz zgłosiła akces do porozumienia sektorowego pod auspicjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska.Celem inicjatyw jest współpraca polskich producentów i polskiego rządu na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w kraju.