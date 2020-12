Apator debiutuje w Zielonym Indeksie

Tworzą międzynarodową grupę producentów, dystrybutorów urządzeń i systemów pomiarowych oraz dostawców rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych. W bezpośredniej działalności grupa Apator sama ogranicza emisję gazów cieplarnianych (GHG), ale do znacznie większych efektów przyczynia się pośrednio, poprzez swoje produkty i usługi.

Działania obniżające emisje bezpośrednie

Obniżają emisje klientów

W przeliczeniu na 1 mln EBITDA Grupa w 2019 r. przyczyniła się do emisji 10 ton CO2e, w porównaniu do 10,18 ton w 2018 r., tj. o 1,7 proc. mniejszej, przy mniejszej EBITDA o 6 proc. rdr (126,29 mln zł w 2019, 134,31 mln zł w 2018 r.).Na jednego pracownika Grupy (2574) w 2019 r. przypadło 0,49 tony łącznej emisji CO2e, w porównaniu z 0,54 tony w 2018 r., tj. o 9,3 proc. mniej rdr, przy wzroście zatrudnienia o 1,3 proc.Zarząd informuje, że we wszystkich spółkach o charakterze produkcyjnym, których poziom oddziaływania na środowisko naturalne jest stosunkowo największy, wdrożył „zarządzanie obszarem środowiskowym”, określone w „Zintegrowanej polityce zarządzania”. Działania te koncentrują się na: utrzymaniu niskiej emisji zanieczyszczeń, oszczędzaniu zasobów naturalnych i zrównoważonej gospodarce odpadami.Efektem są m.in. analizy wprowadzenia nowych materiałów, surowców i technologii, także zakupów maszyn, urządzeń i linii technologicznych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Skutkuje to wprowadzeniem zmian technologicznych i infrastrukturalnych minimalizujących oddziaływanie na środowisko naturalne.Przykładami inwestycji w efektywne technologie w Apator SA, które przyczyniły się do wzrostu wydajności technologicznej, a zarazem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na jednostkę produkcyjną, są: uruchomienie nowej linii SMT, zautomatyzowanie dotychczasowego procesu lutowania ręcznego, zakup nowej tamponiarki Kellera, wdrożenie do pracy urządzenia łączącego szyny (elektroniczne) metodą TOX, zarazem lutującego i dziurkującego (EHR),Podobnymi przykładami zmian technologii w spółce zależnej Apator Metrix są: modernizacja instalacji oświetlenia na LED, wdrożenie stanowisk automatycznych, zmiana technologii produkcji dla 95 proc. typów obudów gazomierzy (zastosowano blachę ocynkowaną w miejsce technologii produkcji na bazie blachy surowej).Ponadto w końcu 2019 r. uruchomiono w tej spółce instalację fotowoltaiczną liczącą 121 sztuk paneli, która ma wytwarzać 38,83 MWh/rok.Apator jest producentem nowoczesnych rozwiązań i technologii do zarządzania mediami energetycznymi (energią elektryczną, wodą, ciepłem i gazem). Produkty doskonali pod względem precyzji pomiaru, funkcjonalności odczytu i zapisu zdarzeń oraz komunikacji. W ten sposób pośrednio przyczynia się do poprawy efektywności działania dostawców mediów, a klientów Grupy, także pod względem ograniczania przez nich emisji CO2e.Grupa Apator rozwija zarazem kompleksowe rozwiązania dla klastrów energetycznych i mikrosieci, a także produkty wspierające zarządzanie efektywnością energetyczną. Chodzi tu zarówno o inteligentne urządzenia pomiarowe, sterujące i wykonawcze, jak również aplikacje oraz usługi, takie jak paszportyzacja majątku sieciowego czy systemy pomiarowe klasy AMI.