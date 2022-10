Apator koryguje kurs. Deklaruje otwartość na partnerstwa

Apator zweryfikował strategię, ale jak zaznacza zarząd spółki, nie zmienił zasadniczego kursu i nie jest to radykalna zmiana modelu biznesowego. Główne punkty korekty to szersze wejście w energetykę rozproszoną ,w nową dla firmy branżę HVAC i przyspieszenie konsolidacji grupy.

- Mimo weryfikacji strategia Apatora pozostaje niezmienna w tym sensie, że Apator nie zmienia swojego podstawowego biznesu. Wyjątkiem jest tu segment gazu, który ma swoje specyficzne wyzwania – mówi Arkadiusz Chmielewski, prezes Apatora.

- Przewidujemy dużą transformację Grupy Apator w obszarze energii elektrycznej. To będzie wynikało głównie z odchodzenia od centralnych systemów dostarczania energii na rzecz rozwoju energetyki rozporoszonej -wskazuje Tomasz Łątka, członek zarządu Apatora.

- Obserwujemy wzrost zainteresowania firmami z Europy Wschodniej, w tym Apatorem, ze strony inwestorów z różnych stron świata. Apator jest otwarty na partnerstwa, które mogłyby spowodować, że firma będzie się rozwijała szybciej z pożytkiem dla inwestorów- mówi Arkadiusz Chmielewski.

Apator przyjął aktualizację strategii Grupy w perspektywie do 2025 roku Dlaczego się zdarzyło teraz, czy była jakaś bezpośrednia przyczyna tej aktualizacji akurat w tym czasie?

Arkadiusz Chmielewski, prezes zarządu Apatora (ACH): Działamy w ciągle bardzo zmiennym otoczeniu makroekonomicznym, ale aktualizacja strategii Grupy Apator nie jest skutkiem impulsów zewnętrznych. To decyzja zarządu, którą zaakceptowała rada nadzorcza.

Razem z Tomaszem jesteśmy w zarządzie Apatora od pewnego czasu, ale w dwuosobowym składzie dopiero od listopada 2021 roku i postanowiliśmy, że nadszedł już czas, żeby powiedzieć, jakie mamy pomysły na działalność Grupy, jak widzimy przyszłość Grupy w najbliższych latach.

Co jest istotą zaktualizowanej strategii? Co chcecie, na razie ogólnie rzecz biorąc, przekazać inwestorom?

ACH: Najistotniejsze jest to, że mimo weryfikacji strategia Apatora pozostaje niezmienna w tym sensie, że Apator nie zmienia swojego podstawowego biznesu. Grupa jest specjalistą od urządzeń pomiarowych, aparatury łącznikowej, systemów dla energetyki zawodowej i nadal będziemy organicznie rozwijać ten biznes.

Wyjątkiem jest tu segment gazu, który ma swoje specyficzne wyzwania ze względu na sytuację na rynku gazu w Europie, w tym w Polsce, o czy może za chwilę.

Apator nie zmienił kursu. Weryfikacja strategii nie oznacza radykalnej zmiany modelu biznesowego Apatora, ale uznaliśmy, że wykorzystując posiadane kompetencje możemy wejść w nowe branże w odpowiedzi na nowe trendy na rynku energii elektrycznej modelowane m.in. regulacjami.

Uważamy, że szansą Apatora jest rozwój energetyki rozproszonej i związanej z tym oferty oraz oferty produktowej w branży HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) i na te obszary stawiamy w zweryfikowanej strategii.

Mówiąc inaczej, chodzi nam o to, żeby tworząc nowe produkty i rozwiązania nasze kompetencje w energetyce zawodowej przenieść na poziom niżej, do przedsiębiorstw, do gospodarstw domowych i to jest tak naprawdę najbardziej istotna cecha rewizji naszej strategii.

W ramach realizacji strategii Grupa planuje osiągnąć w 2025 roku około 1,4 mld zł i skonsolidowany zysk na poziomie ok. 200 mln zł. Jak poszczególne segmenty operacyjne mają kontrybuować do tego celu?

ACH: Tradycyjny podział naszych branż – woda i ciepło, gaz, energia elektryczna - ulegnie lekkiej modyfikacji.

Segment urządzeń do opomiarowania zużycia wody może się samodzielnie rozwijać. Efektywnie zarządzanie zasobami wody, zwłaszcza pitnej będzie zyskiwało na znaczeniu, a żeby czymś zarządzać, to trzeba to mierzyć.

W segmentach gazu i energii elektrycznej będzie coraz więcej punktów wspólnych. Liczymy się z tym ,że ze względu na sytuację na rynku paliw, gaz ziemny z czasem może być wypierany z gospodarstw domowych. W związku z tym zakładamy, że Apator Metrix wejdzie w branżę HVAC, ale w istocie będzie ona kontrybuowała do wyników segmentu energii elektrycznej.

Przewidujemy, że w 2025 roku, czyli docelowym roku realizacji strategii, w zysku EBITDA w podobnej relacji kontrybuować będą segmenty Energia Elektryczna oraz Woda i Ciepło (odpowiednio 40 proc. i 35 proc. ), natomiast udział Gazu wyniesie ponad 20 proc.

Tomasz Łątka, członek zarządu Apatora (TŁ): Przewidujemy dużą transformację Grupy w obszarze energii elektrycznej. To będzie wynikało głównie z odchodzenia od centralnych systemów dostarczania energii na rzecz rozwoju energetyki rozporoszonej. Wyzwanie w tym segmencie polega dla nas na tym, żeby kompetencje związane z rozwiązaniami dedykowanymi dla energetyki scentralizowanej przełożyć na rynek energetyki rozproszonej, który ma inne potrzeby.

Z drugiej strony w Energii Elektrycznej nadal liczmy na istotny wzrost organiczny, co wynika m.in. z tego, że jesteśmy na początku obowiązkowej wymiany tradycyjnych liczników energii elektrycznej na liczniki ze zdalnym odczytem. Zakładamy, że nadal będziemy sprzedawali podobne ilości liczników energii jak dotychczas, ale przy znacznym wzroście przychodów, bo liczniki inteligentne są kilka razy droższe od tradycyjnych.

Jeśli chodzi o nowe produkty to zakładamy m.in., że infrastruktura energetyczna w Polsce będzie się rozwijała, a rozwój rozproszonych źródeł energii spowoduje, że coraz powszechniej będą stosowane np. magazyny energii służące m.in. do regulacji pracy sieci. Stąd stawiamy na produkcję bateryjnych magazynów energii. Liczymy też, że znajdziemy swoje miejsce na rozwojowym rynku elektromobilności w obszarze stacji ładowania.

"Bierzemy pod uwagę, że gaz będzie w pierwszej kolejności zapewniany dla przemysłu, a wypierany z gospodarstw domowych"

Jak podobnie szczegółowo rzecz biorąc postrzegacie możliwości rozwoju, koniunkturę w pozostałych dwóch kluczowych segmentach biznesu Grupy - w gazie oraz wodzie i cieple?

ACH: Naszym centrum kompetencji w segmencie wody jest Apator Powogaz i nadal będzie produkował wodomierze, ale chcemy doprowadzić do zmiany profilu przychodów tej spółki, na korzystniejszy, bardziej marżowy.

Obecnie Apator Powogaz działa głównie w sektorze submeteringu, czyli obsługuje głównie spółdzielnie mieszkaniowe. Naszym celem jest zwiększenie sprzedaży wodomierzy poza segment gospodarstw domowych, czyli m.in. do wodociągów i poprzez sieci dystrybucyjne.

Zakładamy, że to się stanie przy zmianie technologii, przy przejściu z tradycyjnych wodomierzy na ultradźwiękowe, które naszym zdaniem są przyszłością. Produkujemy już wodomierze ultradźwiękowe, ale ich udział w sprzedaży jest jeszcze niewielki i głównie sprzedajemy je za granicą. Te liczniki są droższe i dają większe marże niż liczniki tradycyjne.

Sądzimy przy tym, że być może nie we wszystkich segmentach tego rynku, ale model sprzedaży wodomierzy może się istotnie zmienić i przygotowujemy się do tego. Zakładamy, że klienci będą coraz częściej oczekiwali nie sprzedaży liczników, ale kompleksowych usług czyli systemów łączących liczniki, ich montaż, odczyt danych oraz rozliczenia, a może też projektowanie sieci. Chcemy, żeby Apator Powogaz był na to gotowy w 2025 roku.

To teraz segmentu gazu. Zasygnalizował już pan prezes, że segment gazu jest pewnym wyjątkiem. W czym rzecz?

ACH: Oceniamy, zważywszy m.in. na sytuację geopolityczną, że przyszłość polskiego rynku gazu ziemnego jest niepewna tak co do skali zużycia, jak i zastosowania gazu. Bierzemy pod uwagę, że gaz będzie w pierwszej kolejności zapewniany dla przemysłu, a wypierany z gospodarstw domowych.

Nie wiemy, czy tak się stanie na pewno, ale liczymy się z tym, a w konsekwencji ze spadkiem sprzedaży gazomierzy dla gospodarstw domowych, co jest głównym biznesem Apator Metrix. To ryzyko jest dla nas sygnałem, że jeśli Apator Metrix nie zmieni profilu produkcji, to przestanie się rozwijać. W związku z tym, jak już powiedziałem, zakładamy, że Apator Metrix wejdzie w branżę HVAC.

"Ceny prądu nie są decydujące dla konkurencyjności cenowej naszych produktów"

Co dla Apatora oznacza kryzys energetyczny owocując wysokimi cenami prądu? Jaki wpływ na biznes ma wzrost kosztów energii i czy jest ryzkiem dla realizacji celów na 2025 rok?

TŁ: Grupa Apator zużywa rocznie około 13 GWh energii elektrycznej. To dość dużo, ale w naszej Grupie dużo istotniejsze są inne elementy kosztotwórcze, w tym ceny surowców. Na przykład w przypadku wodomierzy dla gospodarstw domowych koszt mosiądzu to obecnie ponad 80 proc. kosztów produkcji.

Innymi słowy, ceny prądu nie są decydujące dla konkurencyjności cenowej naszych produktów, a perspektywy na najbliższe okresy nie są złe. Obecnie jesteśmy w trakcie kupowania energii na I kwartał przyszłego roku. Ceny są wprawdzie około 2,5 raza większe niż rok wcześniej, ale jesteśmy je w stanie przekładać na ceny produktów.

Chcemy zmniejszyć zależność od dostaw energii elektrycznej z zewnątrz. Planujemy inwestycje w instalacje fotowoltaiczne. Chcemy w nieodległej perspektywie około 20 proc. zapotrzebowania na energię pokrywać z własnych źródeł. Nie wiemy, jak szybko uda się to zrobić, bo bynajmniej nie jest łatwo budować instalacje PV w przedsiębiorstwach.

Jest szereg barier formalnych i bez ich usunięcia fotowoltaika w firmach nie rozwinie się na dużą skalę, a zarazem zielona energia stale zyskuje na znaczeniu. Na rozwiniętych rynkach eksportowych obserwujemy, że jedną z opcji punktowania ofert jest też źródło pochodzenia energii - korzystniej oceniane są produkty wytwarzane przy wykorzystaniu energii z OZE. Tzw. ślad węglowy ma coraz większe znaczenie w biznesie i jest tylko kwestią czasu, kiedy firmy w Polsce dla zachowania konkurencyjności będą musiały istotnie zwiększyć korzystanie z zielonej energii.

Czy od waszych klientów w Polsce płyną sygnały świadczące, że ze względu na koszty energii mogą zmniejszać zamówienia?

TŁ: Nie mamy sygnałów zapowiadających, że wzrost kosztów energii elektrycznej u naszych klientów ograniczy popyt na nasze produkty. Bardziej obawiamy się, że wskutek wysokich cen energii jakaś część klientów przestanie płacić spółkom dostarczającym prąd, wodę czy gaz, co wyhamuje inwestycje i popyt na nasze produkty. Obecnie jednak nie mamy sygnałów, żeby w tych obszarach rynku gdzie sprzedajemy następowało zaciąganie hamulca inwestycyjnego z powodu wzrostu cen prądu.

"Uważamy, że teraz jest dobry czas, żeby uporządkować strukturę Grupy Apator"

Wracając do zweryfikowanej strategii, wskazaliście, że istotnym jej elementem jest dalsza konsolidacja organizacji Grupy. Na czym to ma polegać?

ACH: Nasza Grupa przez wiele lat była postrzegana przez inwestorów jako zbyt skomplikowana strukturalnie. Trudno było się z tym nie zgodzić, bo faktycznie kolejne akwizycje oznaczały, że wraz z przejmowanymi firmami w organizacji pojawiały się również ich spółki zależne, co komplikowało struktury.

Jednak przez ostatnie lata nie było, tak bym to ujął, zbyt dużych technicznych możliwości konsolidacji Grupy. Uważamy, że teraz jest dobry czas, żeby uporządkować strukturę Grupy Apator. Niekoniecznie to musi oznaczać zwolnienia pracowników, zamykanie zakładów chociaż oczywiście chcemy, żeby zmiany strukturalne dały też oszczędności kosztów.

Będziemy przede wszystkim dążyć do tego, żeby poprzez zmiany organizacyjne Grupy Apator zwiększyć efektywność działania i osiągać większe przychody przy tych samych aktywach, w tym ludzkich.

Wcześniej była mowa o wpływie przejęć na organizację Grupy Apator, a czy obecnie Apator jest otwarty na przejęcia innych podmiotów, czy fuzje z innymi firmami?

ACH: Apator był zawsze otwarty na przejęcia i jest nadal, ale ostatnie lata temu nie sprzyjały. Obecnie obserwujemy wzrost zainteresowania firmami z Europy Wschodniej, w tym Apatorem, ze strony zagranicznych inwestorów z różnych stron świata. Apator jest otwarty na własne akwizycje i partnerstwa, które mogłyby spowodować, że firma będzie się rozwijała szybciej z pożytkiem dla inwestorów.