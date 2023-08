Apator ma za sobą najlepsze pierwsze półrocze w historii, ale są i powody do zmartwień

Skonsolidowane przychody grupy Apator ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. wzrosły o 14 proc. w skali roku, do poziomu 564,1 mln zł. Apator informuje, że jest to najlepsze sprzedażowo pierwsze półrocze w historii grupy.

Skonsolidowane przychody grupy Apator ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. wzrosły o 14 proc. w skali roku, do poziomu 564,1 mln zł.

To efekt bardzo dobrych wyników w segmentach Energii Elektrycznej (233,0 mln zł, wzrost 27 proc. r/r) oraz Wody i Ciepła (197,9 mln zł, wzrost 17 proc. r/r), przy niższych r/r obrotach w Gazie (133,2 mln zł, spadek o 7 proc. r/r).

Apator wskazuje na niestabilne otoczenie i odczuwalne spowolnienie gospodarcze, które daje się we znaki wszystkim przedsiębiorcom.

Grupa Apator zamknęła pierwsze półrocze 2023 r. dobrymi wynikami sprzedaży. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 564,1 mln zł i były o 14 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale 2022 r.

Apator informuje, że jest to najlepsze sprzedażowo pierwsze półrocze w historii grupy, osiągnięte przede wszystkim za sprawą wysokich przychodów w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła.

Niższe r/r obroty odnotowuje segment Gaz, co spowodowane jest sytuacją geopolityczną i oczekiwanymi zmianami transformacyjnymi całego sektora gazu w Europie.

Segmenty energii, ciepła i wody napędzają wyniki, gorzej z gazem

Wynik EBITDA (przychody – koszty operacyjne bez amortyzacji) w segmencie Energii Elektrycznej wyniósł 23,7 mln zł (wzrost o 15,7 mln zł, tj. 197 proc. r/r) a w segmencie Wody i Ciepła był na poziomie 28,3 mln zł (wzrost 4,3 mln , tj. 18 proc. r/r).

Wynik EBITDA grupy był o 36 proc. wyższy r/r i ukształtował się na poziomie ok. 59 mln zł.

Grupa zapewnia, że pracuje nad efektywnością operacyjną, ale także sukcesywnie zmienia miks produktowy - produkty starszej generacji są zastępowane rozwiązaniami smart. Jedynie segment Gaz zanotował spadek EBITDA r/r w efekcie obniżenia obrotów i marż.

Skonsolidowany wynik netto pierwszego półrocza 2023 r. był zdecydowanie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i ukształtował się na poziomie 19,8 mln zł (po korekcie o odpis na aktywo podatkowe), mimo utrzymujących się wysokich kosztów odsetkowych.

Dobre perspektywy segmentu energii elektrycznej

Segment Energii Elektrycznej, który w analogicznym okresie 2022 r. mierzył się z wieloma trudnościami (problemy z dostępnością i dynamiczną inflacją materiałów oraz ogólnie rosnącymi kosztami działalności, przy przedłużających się procesach renegocjacji cen w kontraktach), w okresie 6 miesięcy 2023 r. odnotował dwucyfrowe dynamiki sprzedaży w każdej z czterech linii biznesowych (aparaturze pomiarowej, łączeniowej, automatyce i ICT).

Wyniki sprzedaży byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie przesunięcie na trzeci kwartał 2023 r. rozpoczęcia realizacji kontraktu na dostawy liczników energii elektrycznej przez jednego z kluczowych klientów.

Spółka zapewnia, że perspektywy segmentu pozostają dobre, portfel zamówień na najbliższe miesiące jest stabilny, a grupa koncentruje się obecnie na poprawie efektywności operacji i optymalizacji gospodarki materiałowej.

Ultradźwiękowy pomiar wody i silna sprzedaż eksportowa

Utrzymywany jest również trend wzrostu obrotów w segmencie Woda i Ciepło. Po bardzo dobrych latach 2021-2022 nadal rośnie sprzedaż nowoczesnych wodomierzy grupy Apator zarówno w kraju, jak i w eksporcie (głównie w krajach UE, ale także na bardziej odległych rynkach np. Serbia, Irak, Korea Południowa).

Dzięki przeniesieniu działalności produkcyjnej w 2022 r. do nowej fabryki w Jaryszkach, grupa jest przygotowana do obsługi rosnącego zapotrzebowania ze strony rynku.

Spodziewany jest długoterminowy wzrost popytu na rozwiązania klasy smart wymieniane w związku z nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, przy czym w pierwszym półroczu 2023 r. skala wymian była mniejsza niż oczekiwano, co związane było z efektem spowolnienia w sektorze budowlanym oraz pogorszenia sytuacji finansowej spółdzielni mieszkaniowych.

Grupa przewiduje także dalszy wzrost zainteresowania klientów własnymi technologiami ultradźwiękowego pomiaru wody, charakteryzującymi się większą precyzją pomiaru.

Przed segmentem gazowym stoją największe wyzwania

Największe wyzwania stoją przed segmentem Gaz wobec prawdopodobnego zmniejszenia popytu na gaz w Europie, a co za tym idzie, mniejszej skali inwestycji w infrastrukturę i pomiar tego surowca.

To strategiczne decyzje polityczne dotyczące bezpieczeństwa energetycznego oraz kierunków transformacji energetycznej będą determinowały działalność całej branży w 2023 r. i kolejnych latach.

Segment ma w portfelu referencyjny kontrakt z Landis+Gyr na dostawy ok. miliona gazomierzy na rynek belgijski, do którego realizacji się przygotowuje. Grupa nadal dostarcza gazomierze do klientów w Niderlandach, Belgii, Austrii, Hiszpanii i na Litwę. Jednocześnie trwają intensywne prace nad opracowaniem nowych produktów, które pozwolą skutecznie zdywersyfikować działalność segmentu i będą w przyszłości nowym źródłem przychodów.

Niestabilne otoczenie i odczuwalne spowolnienie gospodarcze

Z uwagi na niepewną sytuację i wcześniejsze utrudnienia w dostępności komponentów, w pierwszym półroczu 2023 r. istotnie zwiększono poziom zapasów w celu zabezpieczenia realizacji dużych kontraktów, w tym m.in. dostawy dla PGE Dystrybucja w segmencie energii elektrycznej i rynek belgijski w segmencie Gaz, co wiąże się z dodatkowym obciążeniem finansowym grupy.

W związku z przesunięciami terminów dostaw w części umów podwyższone stany magazynowe utrzymane zostaną także w trzecim kwartale, a poprawa rotacji zapasów w związku z rosnącą sprzedażą spodziewana jest w ostatnich miesiącach 2023 r.

Jak zapewniono, mimo istotnego wzrostu poziomu kapitału obrotowego sytuacja finansowa grupy Apator pozostaje stabilna, zadłużenie na koniec czerwca 2023 r. było niższe o ok. 28 mln zł w ujęciu r/r, zaś wskaźnik dług netto/EBITDA LTM (skorygowana) na koniec czerwca 2023 r. ukształtował się na bezpiecznym poziomie 1,91x.

- Niestabilne otoczenie i odczuwalne spowolnienie gospodarcze daje się we znaki wszystkim przedsiębiorcom. Na tym tle grupa Apator radzi sobie dobrze. Wymaga to jednak ciągłej pracy nad optymalizacją kosztów i poprawą efektywności naszych operacji - mówi Maciej Wyczesany, prezes Apator.

Grupa widzi nadal duży potencjał wzrostu sprzedaży w Wodzie i Cieple oraz nowe możliwości dla aparatury łączeniowej w ramach segmentu Energii Elektrycznej.

- Liczymy też na kolejne kontrakty na dostawy liczników energii elektrycznej w ramach trwającego rolloutu smart meteringu – tu wiele zależy od zrozumienia przez zamawiających wagi cyberbezpieczeństwa, a co za tym idzie, weryfikacji oferentów pod kątem spełniania najwyższych standardów bezpieczeństwa cyfrowego. Grupa Apator jest dużym polskim podmiotem z silnymi kompetencjami inżynierskimi, wiarygodnym dostawcą, który jest gotowy dostarczać dla polskich odbiorców liczniki energii elektrycznej bez ryzyka niebezpiecznych, ukrytych luk w zabezpieczeniach systemu i złośliwego oprogramowania. Uważnie analizujemy rynek pod kątem wyzwań technologicznych i zachodzących zmian, pracujemy też intensywnie nad inicjatywami strategicznymi, które będą odpowiedzią na zmiany transformacyjne zachodzące w naszym otoczeniu biznesowym - podsumowuje Maciej Wyczesany.

Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów oraz dystrybutorów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców nowoczesnych rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej.

Apator jest notowany na warszawskiej giełdzie od kwietnia 1997 roku. Do największych akcjonariuszy należą: Allianz Polska OFE (13,92 proc. akcji, co daje 8,31 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy), Apator-Mining sp. z o.o. (11,02 proc. akcji, co daje 6,58 proc. głosów), Mariusz Lewicki (posiadana liczba akcji 7,08 proc. daje mu 10,75 proc. głosów na WZA) oraz Tadeusz Sosgórnik (ma w posiadaniu 4,97 proc. akcji, które dają mu prawo do 11,04 proc. głosów na WZA).