Apator po III kwartałach ze spadkiem zysku przy wzroście sprzedaży

Grupa Apator w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku osiągnęła 776 mln zł przychodów, notując 9 mln zł skorygowanego zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu minionego roku oznacza to wzrost przychodów o 11 proc. i spadek skorygowanego zysku netto o 76 proc.

Grupa Apator w trzecim kwartale 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2021 odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 17 proc. do poziomu 281 mln zł.

Największą dynamikę odnotowano w segmencie energii elektrycznej (+27 proc. rok do roku) następnie w segmencie wody i ciepła (+16 proc. rok do roku), a najmniejszym był wzrost w gazie (+5 proc. rok do roku).

Grupa w III kwartale 2022 po skorygowaniu wyników o wpływ zdarzeń jednorazowych odnotowała zysk EBITDA na poziomie 29 mln zł i zysk netto w wysokości 7,5 mln w porównaniu do 31,1 mln zł zysku EBITDA i 13 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Bez korekt o zdarzenia jednorazowe grupa w III kwartale 2022 miał około 3,4 mln zł straty netto wobec około 13 mln zł zysku netto rok wcześniej. Bardziej szczegółowe wyniki grupy Apator za III kwartał 2022 przedstawia poniższa tabela.

Po trzech kwartałach 2022 skonsolidowane przychody ze sprzedaży Apatora są wyższe od ubiegłorocznych o 11 proc i wyniosły 776 mln zł przy wzroście obrotów rok do roku w segmencie Woda i Ciepło o 18 proc., ponad 9 proc. wzroście w segmencie Energii Elektrycznej oraz wyższej o ponad 5 proc. sprzedaży w Gazie.

Na wyniki grupy w ujęciu narastającym wpłynęła silna presja inflacyjna (wzrosty cen materiałów, energii, paliw i wynagrodzeń), a także negatywne saldo działalności finansowej w wysokości -17 mln zł, obejmujące wyższe koszty obsługi zadłużenia oraz ujemne różnice kursowe.

Zysk EBITDA grupy Apator za trzy kwartały 2022 skorygowany o wpływ zdarzenia jednorazowego (odpis w spółce GWi w kwocie 11 mln zł) wyniósł 73 mln zł, natomiast skorygowany zysk netto blisko 9 mln zł. W analogicznym okresie 2021 roku grupa miała blisko 97 mln zł skorygowanego zysku EBITDA i 36,6 mln zł skorygowanego zysku netto.

Bez korekt o zdarzenia jednorazowe grupa po III kwartałach 2022 miał około 2 mln zł straty netto wobec około 64 mln zł zysku netto rok wcześniej. Bardziej szczegółowe wyniki grupy Apator za III kwartały 2022 przedstawia poniższa tabela.