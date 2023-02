Apator po raz pierwszy w historii miał ponad 1 miliard złotych przychodów

Grupa Apator w 2022 r. po raz pierwszy w swojej historii miała przychody przekraczające miliard złotych - to informacja dobra dla firmy. Informacja zła jest taka, że w 2022 r. spadł zysk netto grupy. Apator narzeka na postępującą erozję marż.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Skonsolidowane przychody grupy Apator ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 1,08 mld zł i były o 15 proc. wyższe niż w roku 2021, kiedy wyniosły 940,1 mln zł.

Zysk netto zmniejszył się z 63,3 mln zł w 2021 r. do 9,5 mln zł w 2022 r. Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych zmalał z 35,7 mln zł do 20,4 mln zł.

Apator przyznaje, że istotną niekorzystną tendencją w działalności grupy, z którą mierzy się od dłuższego czasu, jest erozja marż.

Skonsolidowane przychody grupy Apator ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 1,08 mld zł i były o 15 proc. wyższe niż w roku 2021, kiedy wyniosły 940,1 mln zł.

Ten wzrost osiągnięto dzięki kontynuowanej tendencji powrotu do wysokiej sprzedaży w segmencie Energii Elektrycznej (439,2 mln zł, wzrost o 17 proc. rok do roku), rekordowym przychodom w segmencie Woda i Cieple (360,9 mln zł, wzrost 22 proc. w ujęciu rocznym) oraz niewielkiemu wzrostowi w segmencie Gaz (281,5 mln zł, wzrost 4 proc. w stosunku rocznym).

Spadek zysku netto i rekordowy czwarty kwartał

Zysk EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków i amortyzacji) zmniejszył się ze 150,6 mln zł w roku 2021 do 91,9 mln zł w roku 2022, a zysk EBITDA bez zdarzeń jednorazowych spadł ze 116,5 mln zł do 102,8 mln zł.

Zysk netto zmniejszył się ze 63,3 mln zł w 2021 r. do 9,5 mln zł w 2022 r. Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych spadł z 35,7 mln zł do 20,4 mln zł.

Zdarzenia jednorazowe to wpływ zysku z tytułu sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz (segment Woda i Ciepło) w 2021 r. oraz o odpis wartości prac rozwojowych spółki GWi (segment Gaz) w 2022 r.

Grupa utrzymała geograficzną strukturę sprzedaży, w której przychody generowane w Polsce i w eksporcie stanowią podobny udział w obrotach, co zapewnia grupie stabilną dywersyfikację działalności i większą przewidywalność przyszłych wyników sprzedaży.

Zmiana w energetyce, rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczne urządzenia

Wśród swoich „tradycyjnych” grup klientów grupa odnotowuje rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania pomiarowe (liczniki smart do zdalnego odczytu zużycia wszystkich mediów), specjalistyczną aparaturę łączeniową i automatykę do zabezpieczania sieci (kluczową dla bezpieczeństwa dostaw energii wobec rosnącego udziału niestabilnych źródeł OZE w systemie) oraz na nowoczesne rozwiązania ICT wspierające operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w zarządzaniu infrastrukturą sieci elektroenergetycznej.

Z kolei wzrost cen energii i innych mediów energetycznych potęguje presję na optymalizację kosztów po stronie przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, dla których Apator rozwija specjalną ofertę produktową i usługową.

Znaczący, dwucyfrowy wzrost sprzedaży odnotowano zarówno w kraju, jak i w eksporcie, i dotyczył on wszystkich segmentów. Wartościowo największy wzrost w kraju przypadł w udziale Energii Elektrycznej, zaś do sprzedaży zagranicznej w największym stopniu kontrybuował segment Wody i Ciepła a następnie Gazu – w efekcie grupa z nawiązką odrobiła utratę przychodów z rynków wschodnich.

Zewnętrzne czynniki negatywnie wpływającym na marże

Wyniki finansowe grupy w całym 2022 roku podlegały zewnętrznym czynnikom negatywnie wpływającym na marże i poziomy generowanych zysków.

- Mimo symptomów spowolnienia gospodarczego, perspektywy grupy Apator pozostają dobre, co odzwierciedlone jest w dużej aktywności sprzedażowej i budowanym portfelu zamówień - zapewnia grupa Apator.

Segment Energii Elektrycznej realizuje dostawy liczników smart do praktycznie wszystkich krajowych OSD oraz dostarcza szereg rozwiązań niezbędnych do modernizacji i rozbudowy sieci dystrybucyjnych.

W ostatnich miesiącach grupa pozyskała nowe kontrakty na dostawy liczników smart dla Energa Operator oraz zawarła umowy wykonawcze w ramach konsorcjum na dostawy i montaż liczników dla Tauron Dystrybucja w kolejnym etapie projektu Smart City Wrocław.

Segment Gaz realizuje stabilną sprzedaż dostarczając gazomierze do Polskiej Spółki Gazownictwa oraz na liczne rynki eksportowe, a w 2023 r. we współpracy z Landis+Gyr rozpocznie realizację kilkuletniego, największego w swojej historii, kontraktu na rynek belgijski.

Z kolei Woda i Ciepło utrzymuje trend wzrostu obrotów związany z rosnącym popytem na rozwiązania do precyzyjnego pomiaru wody i ciepła na dotychczasowych rynkach europejskich, ale także poza Europą (np. Etiopia i Tajlandia).

Widoczna niekorzystna tendencja w postaci erozji marż

- Istotną niekorzystną tendencją w działalności grupy, z którą mierzymy się od dłuższego czasu, jest erozja marż. Tempo zmienności otoczenia makroekonomicznego i skala oddziaływania negatywnych czynników ogólnogospodarczych, a także presja konkurencyjna spowodowały, że nasza odpowiedź musiała być przemyślana, a procesy szeroko zakrojone i wykraczające daleko poza szybkie rozwiązania i tzw. proste rezerwy. Z pewnością nie możemy powiedzieć, że działania zostały już ukończone, ale widzimy, że stopniowo przynoszą efekty. Już drugi kwartał 2022 r., w następstwie między innymi renegocjacji kontraktów i zmian parametrów ofertowania, pozwolił na powstrzymanie trendu utraty marży - mówi Tomasz Łątka, członek zarządu Apator.

Podkreśla, że te działania są niezbędne w obliczu doświadczanej przez przemysł wzrastającej presji kosztowej.

Jak zapewnia, grupa pracuje nad dalszą modyfikacją swojej oferty, aby dostarczać klientom nie tylko urządzenia pomiarowe, ale również kompletne systemy i usługi, i w ten sposób zwiększać wartość dodaną w procesie zarządzania zużyciem mediów.

- Otoczenie od strony kosztowej jest na pewno dalece niesprzyjające, ale jednocześnie wiele globalnych makrotrendów - jak np. transformacja energetyczna i rozwój energetyki rozproszonej, konieczność oszczędzania zasobów, termomodernizacja czy wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa - stwarza nam bardzo dobre warunki do rozwoju biznesu. Chcemy te szanse wykorzystać jak najlepiej i udaje nam się to stopniowo realizować, co w pierwszej kolejności widzimy w linii przychodów - dodaje Tomasz Łątka.

Rozchwianie łańcuchów dostaw w okresie pandemii

- Zwiększając przychody nie tracimy z oczu priorytetowego zadania w obszarze zarządzania kapitałem. Rozchwianie łańcuchów dostaw w okresie pandemii, pogłębione dodatkowo wojną w Ukrainie zmusiło nas do istotnego zwiększenia zasobu materiałów i półproduktów, aby móc sprawnie obsłużyć rosnącą sprzedaż i jako solidny, godny zaufania partner wywiązać się z zawartych kontraktów - dodaje Małgorzata Mazurek, dyrektor ds. finansowych grupy Apator.

Informuje, że druga połowa 2022 r. to był okres intensywnej pracy nad optymalizacją kapitału obrotowego i uwalnianiem zgromadzonej w nim gotówki.

- Na koniec roku ograniczyliśmy poziom zadłużenia finansującego - poza kapitałem obrotowym - również inwestycje w zachowanie potencjału wytwórczego i nowe produkty. Widzimy, że dług wyższy o każde 10 mln zł to dodatkowo blisko 1 mln kosztów w skali roku, dlatego zachowujemy się racjonalnie w zarządzaniu środkami pieniężnymi - zapewnia Małgorzata Mazurek.