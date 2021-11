Apator podbija wyniki po sprzedaży nieruchomości

Grupa Apator w pierwszych trzech kwartałach 2021 osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 702 mln zł, co oznacza że były mniejsze o 1 proc, niż w analogicznym okresie 2020. W pierwszych trzech kwartałach 2021 zanotowała 64,2 mln zł zysku netto, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik podbiła sprzedaż nieruchomości Apator Powogaz.





Zyski pod wpływem sprzedaży nieruchomości

Grupa Apator po trzech kwartałach 2021 zanotowała zysk EBITDA w wysokości 131 mln , czyli o 31 proc. większy niż rok wcześniej. Zysk EBITDA skorygowany o sprzedaż nieruchomości Apator Powogaz wyniósł 97 mln zł i był mniejszy o 3 proc. , niż w analogicznym okresie 2020.Natomiast zysk netto grupy Apator po trzech kwartałach 2021 wyniósł p 64,2 mln zł, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 30 proc. a skorygowany o sprzedaż ww. nieruchomości wyniósł 36,6 mln P zł i był niższy o 26 proc. . co jak podała spółka jest efektem wzrostu kosztów działalności oraz niższego wyniku na działalności finansowej.- Nasza sytuacja jest stabilna. Od początku pandemii wszystkie zakłady Apatora pracowały w sposób nieprzerwany, bez przestojów produkcyjnych, z którymi boryka się chociażby branża automotive. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami, elastycznie dostosowujemy harmonogram przyszłych dostaw, uwzględniając nasze realne możliwości produkcyjne oraz zasoby naszych dostawców - mówi Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apatora, cytowany w komunikacie.- Skala naszego działania, szeroka baza sprawdzonych dostawców, opracowane procedury w zakresie zastosowania zamienników, a przede wszystkim – stworzony bufor materiałów w naszych magazynach oraz zagwarantowane dostawy komponentów do 2023 r. - pozwalają nam ze spokojem patrzeć w przyszłość - twierdzi Mirosław Klepacki.Apator stwierdził, że prace przygotowujące do relokacji Apator Powogaz postępują zgodnie z harmonogramem i założonym budżetem – inwestycja ma zostać zakończona w I kwartale 2022 , a przeniesienie produkcji do nowej lokalizacji (Jaryszki pod Poznaniem) zaplanowano na II kwartał 2022 .Spółka podała także, że prowadzone są zaawansowane negocjacje dotyczące połączenia kapitałowego z toruńskim Zakładem Energoelektroniki TWERD, producentem inwerterów, które przeznaczone są m.in. do instalacji fotowoltaicznych. Apator podał, że celem tej potencjalnej akwizycji jest przygotowanie kompleksowej oferty dla dynamicznie rosnącej branży PV oraz dalszy rozwój rozwiązań wspierających m.in. infrastrukturę dla elektromobilności.