Apator przygotowuje nową strategię i planuje rekordowe inwestycje

Po pierwszym kwartale 2021 roku Apator ma przedstawić aktualizację swojej strategii do roku 2023. Rok 2021 ma być rekordowy dla Apatora pod względem wysokości inwestycji, których wartość ma przekroczyć 100 mln zł.

Celem automatyzacji jest zwiększenie efektywności operacyjnej oraz rozwój i wzrost skali produkcji nowych wyrobów, głównie wodomierzy ultradźwiękowych. Założono także docelowe podwojenie mocy produkcyjnych do 2027 r.Nowa fabryka ma być gotowa na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 r.Apator planuje również inwestycje w linie produkcyjne w spółkach grupy, które mają doprowadzić do wzrostu wydajności i ograniczenia zaangażowania czynnika ludzkiego.W dalszej perspektywie planowana jest również rozbudowa fabryki w Ostaszewie, już zakupiono działkę sąsiadującą z obecnym zakładem.Stworzono już Dział Robotyzacji i Automatyzacji w spółce Apator Metrix w celu opracowania rozwiązań prowadzących do wzrostu wydajności oraz efektywności procesów produkcyjnych w grupie Apator. W dalszej kolejności jest plan świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych.Plany Apatora zakładają także poszerzenie oferty software’u dla kolejnego po segmentu po energii elektrycznej, czyli dla gazu.Po trzech kwartałach 2020 r. skonsolidowane przychody są o około 10 proc. (około 62,3 mln zł) wyższe niż przed rokiem, zaś zysk netto wzrósł o blisko 9 proc. w skali roku (wzrost o 4 mln zł).